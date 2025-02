THW Kiel mit Remis auf internationalem Parkett gegen Melsungen Stand: 11.02.2025 22:20 Uhr Der THW Kiel hat in der European League gegen Bundesliga-Konkurrent MT Melsungen ein Remis geholt. Die "Zebras" spielten bei dem Liga-Spitzenreiter 26:26 (13:14).

Damit wahrt das Team von Trainer Filip Jicha international seine weiße Weste, hat den erhofften großen Schritt zum Gruppensieg und der direkten Qualifikation für das Viertelfinale allerdings vorerst verpasst. Mit den beiden mitgenommenen Siegen aus der Vorrunde steht der THW jetzt - ebenso wie die MT - bei 5:1 Punkten. Bester Werfer bei den Schleswig-Holsteinern war am Dienstagabend Eric Johansson mit acht Treffern.

Kiel mit durchwachsener ersten Halbzeit

Der THW kam zunächst gut in die Partie, es entwickelte sich in der Anfangsphase eine ausgeglichene Partie. Zwischen der 14. und 19. Spielminute fielen die Kieler in ein Loch - und die Gastgeber zogen davon. 12:7 stand es nach 23 Minuten für Melsungen, die Partie drohte den "Zebras" aus der Hand zu gleiten. In dieser Phase könnten sich die Norddeutschen aber auf ihren Keeper Tomas Mrkva verlassen - und auf die Ungenauigkeiten der Gastgeber, die offensiv einiges liegen ließen.

So bekamen die Schleswig-Holsteiner zum Ende des ersten Durchgangs wieder mehr Sicherheit in ihre Aktionen und konnten den Rückstand verkürzen. Statt mit fünf Toren ging es nur mit einem Treffer Rückstand in die Halbzeitpause, Hendrik Pekeler traf zum 13:14 aus THW-Sicht.

THW zieht vorerst davon

Nach dem Seitenwechsel gelang dem Rekordmeister direkt der Ausgleich - es war der erste Gleichstand seit der 13. Minute. Und es kam noch besser für die die Gäste: Eine Überzahlphase nutzte Rune Dahmke zum 18:17-Führungstreffer (40.). Der THW zog danach kurzzeitig auf vier Tore davon, konnte sich aber nicht nachhaltig von den Nordhessen absetzen.

MT Melsungen - THW Kiel 26:26 (14:13) Tore Melsungen: Barrufet (6/1 Siebenmeter), Mensing (6), Moraes (4), Kristopans (3), Jonsson (2), Enderleit (2), Kastening (1/1), Ignatow (1) Balenciaga (1)

Tore Kiel: Johansson (8), Imre (4/1), Ellefsen (4), Madsen (4), Dahmke (3), Pekeler (1), Wiencek (1), Överby (1)

Zuschauer: 3.289

So blieb es bis zum Schluss keine hochklassige, aber spannende Partie. Melsungen ließ sich nicht abschütteln und der THW eine höhere Führung mehrfach liegen. Kurz vor Schluss glich Erik Balenciaga zum 26:26 für die Nordhessen aus, entriss den "Zebras" den Sieg, sorgte aber für eine am Ende gerechte Punkteteilung beider Mannschaften. Der THW verpasste so die Revanche für die 21:25-Heimniederlage in der Liga.

