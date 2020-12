THW Kiel kommt gut aus der Quarantäne Stand: 19.12.2020 20:00 Uhr Der THW Kiel ist gut aus seiner Corona-Quarantäne gekommen und ist in der Handball-Bundesliga nach dem 34:27 (19:14) beim TVB Stuttgart vorerst wieder Tabellenführer.

von Johannes Freytag

Die ersatzgeschwächten Kieler, die ohne die Corona-infizierten Domagoj Duvnjak, Pavel Horak und Magnus Landin antraten, haben in der Tabelle nun 20:2 Punkte vorzuweisen. Am Abend kann die SG Flensburg-Handewitt (19:3), die bei den Eulen Ludwigshafen spielt, wieder vorbeiziehen. Bester Werfer der Kieler beim Comeback war Niclas Ekberg mit sieben Toren. Am Mittwoch (18 Uhr) empfangen die "Zebras" in eigener Halle die Rhein-Neckar Löwen zum Bundesliga-Spitzenspiel, direkt nach Weihnachten (28./29. Dezember) folgt das Finalturnier in der Champions League 2019/2020 in Köln.

Tempo-Handball und starker THW-Keeper Landin

Den Norddeutschen war die Quarantäne-Pause nicht anzumerken - vor allem Torhüter Niklas Landin war an seinem 32. Geburtstag gut aufgelegt und glänzte bereits in der ersten Minute mit zwei Paraden, denen er zahlreiche weitere (und auch einen gehaltenen Siebenmeter) folgen ließ. Die "Zebras" gingen hohes Tempo und hatten sich schon bald eine Vier-Tore-Führung herausgeworfen (17./11:7).

TVB Stuttgart - THW Kiel 27:34 (14:19) Tore TVB Stuttgart: Kristjansson 6/3, Zieker 5, Häfner 4, Pfattheicher 4, Müller 3, Lönn 2, Schulze 2, Röthlisberger 1

THW Kiel: Ekberg 7/4, Wiencek 6, Pekeler 5, Sagosen 4, Reinkind 3, Sunnefeldt 3, Voigt 2, Weinhold 2, Dahmke 1, Zarabec 1

Strafminuten: 8 / 6

Drei Treffer in Folge von Sascha Pfattheicher brachten die Stuttgarter bis auf zwei Tore heran (22./11:13), aber der THW stemmte sich in Person von Malte Voigt dagegen. Der 27-Jährige vom Kooperationspartner TSV Altenholz traf bei seinem THW-Debüt zum 16:12 und stellte den alten Vorsprung wieder her (27.), den Hendrik Pekeler unmittelbar vor der Pause auf 19:14 ausbaute.

THW übersteht Schwächephase

Im zweiten Durchgang begannen die Schleswig-Holsteiner zunächst gut, ließen dann aber nach. Eine Kieler Zeitstrafe, zwei verworfene Siebenmeter von Niclas Ekberg, dazu einige Paraden des TVB-Keepers Johannes Bitter - Stuttgart kam wieder bis auf ein Tor heran (48./24:25). Es wurde nun ein Kraftakt für die Kieler, den sie aber bewältigten. Ein 4:0-Lauf sorgte für das vorentscheidende 29:24 aus Sicht des THW (53.).

