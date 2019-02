Stand: 28.02.2019 20:42 Uhr

THW Kiel knackt Auswärts-Nuss Melsungen

Der THW Kiel hat seine Mini-Meister-Chance gewahrt und am 23. Spieltag der Handball-Bundesliga einen verdienten Auswärtssieg gefeiert. Bei der heimstarken MT Melsungen setzte sich der Tabellenzweite am Donnerstagabend mit 29:25 (16:14) durch. Damit verkleinerte der Tabellenzweite mit 40:6 Zählern den Rückstand auf die verlustpunktfreie SG Flensburg-Handewitt (42:0) zumindest vorübergehend. Spitzenreiter Flensburg trifft am Sonntag (16 Uhr) auf den TBV Lemgo.

Kiel setzt sich erst spät entscheidend ab

MT Melsungen - THW Kiel 25:29 (14:16) Tore Melsungen: Mikkelsen (8), Reichmann (4/1), Danner (4), Kunkel (3), Birkefeldt (2), Sidorowicz (2), Müller (1), Lemke (1)

Tore Kiel: Vujin (5/5), Rahmel (4), Duvnjak (3), Reinkind (3), Jacobsen (3), Weinhold (3), Nilsson (3), Wiencek (2), Bilyk (2), Pekeler (1)

Zuschauer: 4.300

Von Anfang an war die Partie, die in Kassel ausgetragen wurde, die erwartet schwierige Aufgabe. Die Kieler hatten in den ersten Minuten leichte Vorteile, konnten sich aber nicht absetzen. Anders als noch im Hinspiel, als der THW leicht und locker mit 37:20 gewann. Mehr als zwei Tore Vorsprung (16:14) zur Halbzeit waren nicht drin für den Rekordmeister. Nach der Pause trat der THW in der Abwehr etwas verbessert auf, in der Offensive war nach wie vor Geduld bei den kampfstarken Melsungern gefragt. "Alles gut", sagte THW-Trainer Alfred Gislason in einer Auszeit beim Stand von 23:21 (52.). Seine Mannschaft legte zwei Treffer nach und ging erstmals mit vier Toren in Führung. Diesen Vorsprung ließen sich die "Zebras" nicht mehr nehmen. Pflichtsieg perfekt - Hausaufgaben im Titelrennen gemacht.



Am Sonntag (15 Uhr) können die Kieler mit einem Sieg beim dänischen Club GOG Handbold schon am vierten Spieltag der EHF-Pokal-Vorrunde den Sieg in der Gruppe D perfekt machen. Damit würde der THW das Viertelfinale überspringen und direkt in die Endrunde einziehen, die am 17. und 18. Mai in Kiel ausgetragen wird.

Hannover-Burgdorf gewinnt in Minden

Neben Kiel war ein weiterer Nordclub am Donnerstag in der Bundesliga im Einsatz - und war ebenfalls erfolgreich. Die TSV Hannover-Burgdorf gewann das Nachbarschaftsduell in Ostwestfalen bei der GWD Minden mit 32:29 (14:13). Damit bauten die zurzeit formstarken "Recken" ihre Erfolgsserie im Jahr 2019 auf vier Siege aus.

