THW Kiel in der Champions League wieder auf Kurs Stand: 02.12.2021 22:12 Uhr Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat ohne Glanz seine Pflicht erfüllt. In der Champions League gelang am Donnerstagabend ein 32:30 (18:16) gegen den nordmazedonischen Meister HC Vardar Skopje.

von Christian Görtzen

Damit gaben die "Zebras" am 9. Spieltag die passende Antwort auf die Niederlage zuvor bei Aalborg Handbold. Kiel ist mit jetzt 13:5 Punkten auf den zweiten Platz der Gruppe A zurückgekehrt. Sollte die Mannschaft von Trainer Filip Jicha nach dem 14. Spieltag dort oder sogar auf Rang eins stehen, würde sie sich das Achtelfinale ersparen. Dann ginge es auf direktem Wege ins Viertelfinale.

Kiels ewiger Rivale SG Flensburg-Handewitt darf darauf in Gruppe B schon längst nicht mehr hoffen. Am Abend zuvor hatte es eine deutliche Niederlage beim ukrainischen Meister HC Motor Soporoschje gesetzt.

THW Kiel kann sich nicht entscheidend absetzen

Der Start in das Heimspiel gegen Skopje hätte aus Sicht der "Zebras" kaum besser verlaufen können, denn Torhüter Niklas Landin wehrte gleich in den ersten 90 Sekunden zwei freie Würfe der Gäste ab. Und auch in der Offensive passte es ganz gut: Der norwegische Nationalspieler Sander Sagosen sorgte in der 13. Minute mit dem 9:5 für die erste Vier-Tore-Führung.

Nur: So lief es nicht weiter. Kiel leistete sich einige Unkonzentriertheiten, und Landin konnte sein sehr gutes Anfangsniveau zu halten. Und so kam Skopje heran, bis auf ein Tor. Jicha reagierte, er brachte Dario Quenstedt für den dänischen Weltmeister. Die Schleswig-Holsteiner gingen schließlich mit einer 18:16-Führung in die Pause.

THW-Spieler Ehrig stark in der Schlussphase

Nach Wiederbeginn gelang den Norddeutschen eine Leistungssteigerung. In der Deckung standen sie jetzt deutlich kompakter, und vorne wurden die Chancen besser genutzt. Mit der Folge, dass sie nach zwölf Minuten der zweiten Hälfte mit einem 5:0-Lauf die Grundlage zum Gewinn der beiden Punkte geschaffen hatten. Hendrik Pekeler erzielte das 26:19. Der Vorsprung schrumpfte zwar noch einmal auf drei Tore (29:26), doch letztlich gelang der Sieg - nicht zuletzt auch dank der Treffsicherheit von Rechtsaußen Sven Ehrig in der Schlussphase.

Für Kiel geht es schon am Sonntag in der Bundesliga weiter: Dann steht die Partie beim HSV Hamburg an (13.40 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de).

