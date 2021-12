THW Kiel im Aufwind - wie spannend wird die Meisterschaft? Stand: 06.12.2021 14:25 Uhr Spätestens nach dem verdienten Sieg gegen den HSV Hamburg 32:23 (15:6) hat der THW Kiel wieder Fahrt aufgenommen - aber reicht das, um in Sachen Meisterschaft nochmal mitzureden?

THW-Trainer Filip Jicha war nach dem Sieg gegen den HSV Hamburg sehr zufrieden mit seiner Mannschaft. Trotzdem will er noch nichts wissen von einem offenen Meisterschaftskampf in der Handball-Bundesliga: "Wir müssen uns jetzt noch nicht über Magdeburg Gedanken machen, wir haben uns eine sehr schwere Hypothek im Oktober eingefahren und das müssen wir jetzt einfach abarbeiten", so Jicha.

"Sollten die irgendwann mal Spiele verlieren, dann können wir darüber nachdenken" THW-Trainer Filip Jicha

Der Trainer weiß um die Stärke seiner Mannschaft und bremste noch am Spielfeldrand die Euphorie: "Wir befinden uns im Dezember und müssen in einen Tunnel kommen. Zuviel Lob könnte dazu führen, dass wir aufhören, weiter zu arbeiten. Ich bin froh, dass wir die Punkte heute geholt haben, aber jetzt geht die Arbeit weiter. Zur "Belohnung" trainieren wir morgen."

Magdeburg schon jetzt in den Handball-Büchern

Für den 22-fachen Meister war der Sieg gegen Hamburg zwar der zehnte Saisonsieg im 14. Spiel - trotzdem stehen die Kieler vier Punkte hinter dem bis dato ungeschlagenen Magdeburgern, die zudem ein Spiel weniger auf dem Konto haben. Gewinnt der SC Magdeburg auch das, trennen die beiden Spitzenclubs sechs Punkte.

Magdeburg strotzt nur so vor Selbstbewusstsein und steht mit 13 gewonnen Spielen nach 13 Spieltagen schon jetzt in den Top-5 der besten Saisonstarts in der Geschichte der Handball-Bundesliga. Die Statistik spricht für den SCM: Bisher konnten fünf der acht Teams, die die ersten zehn Spiele einer Bundesliga-Saison gewannen, am Ende auch über die Meisterschaft jubeln. Gerade die Kieler wissen, wie es ist, wenn es einmal läuft: In der Saison 2011/2012 gewann der Rekordmeister alle 34 Liga-Spiele und schaffte damit Einmaliges.

Kiel muss erstmal die eigenen Hausaufgaben machen

Vor allem die Kieler Defensive macht aktuell einen richtg guten Job: In der Abwehr störte der Ex-Hamburger Domagoj Duvnjak die Kreise der HSVH-Angreifer - auch Torwart Niklas Landin ist in herausragender Verfassung und sorgte am Wochenende dafür, dass der THW schnell davonziehen konnte. Klar ist: Kiel muss da sein, wenn der Spitzenreiter stolpern sollte. Denn das nächste direkte Duell der beiden Topclubs ist erst am 26. März.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle der Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 06.12.2021 | 19:30 Uhr