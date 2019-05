Stand: 18.05.2019 23:00 Uhr

THW Kiel holt sich den Pott - EHF-Cup-Sieger 2019 von Matthias Heidrich, NDR.de

THW Kiel heißt der EHF-Cup-Sieger 2019. Der deutsche Handball-Rekordmeister zeigte am Samstagabend in eigener Halle eine starke Leistung im deutschen Finale gegen Titelverteidiger Füchse Berlin. Am Ende hieß es 26:22 (16:10) für die Schleswig-Holsteiner, die damit die erste internationale Trophäe seit dem Champions-League-Triumph von 2012 gewannen und ihrem Trainer Alfred Gislason einen perfekten internationalen Abschied bescherten. Der Isländer beendet im Sommer nach elf Jahren an der Förde seine Karriere als Vereinstrainer. Der EHF-Cup-Sieg ist der 20. Titel für Gislason mit den Norddeutschen.

"Zebras" nach sieben Jahren im siebten Himmel





























Landin von Beginn an wach - Duvnjak wacht spät auf

In einer von Beginn atemberaubenden Athmosphäre lieferten sich die beiden deutschen Topclubs einen offenen Schlagabtausch. Kiels Pfund war wie schon im Halbfinale gegen Holstebro Torhüter Niklas Landin, der einige Paraden zeigte und Berlins Routinier Hans Lindberg einen Siebenmeter wegnahm. Der Däne setzte kurz darauf den zweiten an beide Innenpfosten. Kiel lag nicht unverdient nach knapp 20 Minuten mit drei Toren vorn - 9:6. Die Füchse kämpften sich immer wieder ran, ehe Domagoj Duvnjak ins Spiel eingriff. Der Welthandballer hatte sich lange vornehm zurückgehalten, packte dann aber zwei unnachahmliche Rückraum-Treffer aus - 15:10 für die "Zebras" (29.), die Halle stand. Die Füchse waren komplett von der Rolle und beeindruckt von der Zielstrebigkeit der "Zebras". Die Sechs-Tore-Führung der Gastgeber zur Pause ging jetzt vollkommen in Ordnung.

Wolff kommt und hält den Sieg fest

THW Kiel - Füchse Berlin 26:22 (16:10) Tore THW Kiel: Ekberg 7, Weinhold 5, M. Landin 4, Duvnjak 3, L. Nilsson 2, Pekeler 2, Bilyk 1, Reinkind 1, Zarabec 1

Füchse Berlin: Elisson 6, Drux 3, Lindberg 3, Marsenic 3, Zachrisson 3, Wiede 2, Holm 1, Mandalinic 1

Strafminuten: 6 / 6

Die Berliner konnten das Spiel nach dem Seitenwechsel wieder ausgeglichener gestalten, kamen auf drei Tore ran - 20:17 (43.). Landin brachte jetzt kaum noch Hände an die Bälle. Gislason reagierte und brachte Andreas Wolff, der sofort mehrere Versuche der Füchse hielt, inklusive Siebenmeter. Er war nun der Erfolgsfaktor im Kieler Spiel, zumal sich der THW mit einigen Zwei-Minuten-Strafen immer wieder in die Bredouille brachte. Berlin kämpfte, aber angetrieben von den frenetischen Fans behielt das Gislason-Team die Nerven. Steffen Weinholds 25:19 dreieinhalb Minuten vor dem Ende kam einer Vorentscheidung gleich. Das wussten auch die THW-Fans, die sich danach alle erhoben und die "Zebras" quasi ins Ziel klatschten.

Weitere Informationen 41 Bilder THW Kiel: Der Rekordmeister in Bildern Der THW ist Deutschlands erfolgreichster Handballclub. Mit 20 Titeln sind die Kieler deutscher Rekordmeister - und eine absolute Top-Adresse in Europa. Bildergalerie Alfred Gislason: "Es war eine große Ehre" Trainer Alfred Gislason hat mit dem THW Kiel Titel um Titel gesammelt - im EHF-Pokal folgt nun womöglich der letzte als Vereinstrainer. Der Rekordmeister verliert ein Unikum. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 18.05.2019 | 22:40 Uhr