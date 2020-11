THW Kiel gibt sich beim Bergischen HC keine Blöße Stand: 15.11.2020 15:03 Uhr Handball-Meister THW Kiel hat seine Bundesliga-Partie beim Bergischen HC mit 32:27 (15:15) gewonnen. Die Norddeutschen hatten nur in Hälfte eins Probleme.

von Hanno Bode

Den "Zebras" war ihre 14-tägige Bundesliga-Pause wegen der Länderspiele und der Corona-bedingten Absage der Partie am vergangenen Donnerstag bei den Füchsen Berlin anzumerken. Zwei Wochen nach dem 41:26-Kantersieg gegen GWD Minden bekamen die Schleswig-Holsteiner in der Düsseldorfer Multifunktionshalle im ersten Abschnitt keine Stabilität in ihre Leistung. Gute Phasen wechselten sich beinahe ständig mit derer schlechten ab. Exemplarisch dafür waren die letzten zehn Minuten des ersten Abschnitts. Zunächst konnte Kiel erstmals in der Partie durch Miha Zarabec mit vier Toren in Front gehen (13:9/24.), um sich den Vorsprung dann von den gewohnt kämpferischen Gastgebern wieder aus der Hand nehmen zu lassen.

Keeper Landin in Abschnitt eins kein Faktor

Coach Filip Jicha versuchte 120 Sekunden vor der Halbzeit noch mit einer Auszeit gegenzusteuern - vergeblich. Nach einem Fehlwurf von Sander Sagosen traf Fabian Gutbrod im Gegenzug zum 15:15-Pausenstand (30.). Bitter für den Rekordmeister, dem vor dem Seitenwechsel viele Fehler im Angriff unterliefen. Zudem bekam Ausnahme-Keeper Niklas Landin ausnahmsweise mal fast keine Hand an den Ball. Die traurige Bilanz des Dänen zur Pause: drei Paraden.

Bergischer HC - THW Kiel 27:32 (15:15) Tore Bergischer HC: Boomhouwer (6), Darj (5), Gunnarsson (4/1), Gutbrod (4), Schmidt (3), Babak (2), Arnesson (1), Majdzinski (1), Nikolaisen (1)

THW Kiel: Ekberg (7/1), Reinkind (5), Zarabec (5), Duvnjak (4), Pekeler (4), Sagosen (4), Dahmke (1), Weinhold (1), Wiencek (1)

Zuschauer: -

THW steigert sich nach der Pause

Jicha reagierte und stellte zum zweiten Abschnitt Dario Quenstedt zwischen die Pfosten. Und der frühere Magdeburger wurde zum erhofften Rückhalt. Seine Paraden und eine konzentriertere Offensivleistung als in Hälfte eins sorgten dafür, dass der Favorit in der 41. Minute wieder mit vier Treffern in Front gehen konnte (22:18). Bei den Kielern harmonierten Zarabec und Sagosen nun prächtig und. Sie initiierten viele tolle Angriffe. Auf der Gegenseite schwanden beim BHC in der Schlussphase ein wenig die Kräfte, was sich in einigen technischen Fehlern äußerte. Als Zarabec auf 29:24 erhöhte (54.), war die Entscheidung gefallen.

