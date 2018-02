Stand: 18.02.2018 18:23 Uhr

THW Kiel gewinnt klar in Aalborg von Johannes Freytag, NDR.de

Der THW Kiel hat in der Champions League den Bundesliga-Frust nach der unerwarteten Niederlage gegen Wetzlar verarbeitet. Die Norddeutschen setzten sich am Sonntag mit 27:20 (15:11) in Aalborg durch. Mit dem Landesrivalen Flensburg (21:29 in Paris) und dem ungarischen Club Veszprém (alle drei Teams haben 15 Punkte) liefern sich die Kieler nun einen Dreikampf um den zweiten Tabellenplatz in der Vorrundengruppe B. Beste THW-Werfer waren Niclas Ekberg mit sieben Toren und Nikola Bilyk, der sechsmal traf.

Ekberg in Torlaune

Die Partie in Aalborg war anfangs geprägt von sicher agierenden Defensivreihen, sodass nur wenig Tore fielen. Nach acht Minuten ging der THW erstmals in Führung und baute diese in Unterzahl sogar aus (4:2/9.). Danach wurde es munterer auf dem Parkett, allerdings vergaben beide Teams auch gute Chancen überhastet. Die Hausherren kamen zum Ausgleich (19./7:7), der THW konterte jedoch postwendend mit zwei Treffern von Niclas Ekberg und führte wieder 9:7 (20.). Nun lief der THW-Motor rund, Sebastian Firnhabers Premierentreffer in der Champions League bedeutete einen Vier-Tore-Vorsprung (25./13:9), der auch zur Pause Bestand hatte (15:11). Überragender THW-Akteur des ersten Durchgangs war Ekberg mit sechs Treffern.

Schwächephase in Hälfte zwei

Aalborg HB - THW Kiel 20:27 (11:15) Tore Aalborg: Ellebaek (7), Jotic (3), Larsen (3), Juul-Lassen (3/2), Saugstrup Jensen (2), Antonsen (1), Barthold (1)

THW Kiel: Ekberg (7/2), Bilyk (6), Wiencek (4), Weinhold (2), Rahmel (2), Firnhaber (2), Vujin (1), Nilsson (1), Landin (1), Frend-Öfors (1)

Zuschauer: 3.874

Binnen vier Minuten schraubten die "Zebras" nach Wiederbeginn den Vorsprung auf sieben Treffer aus (34./18:11). Die Vorentscheidung? Nein, denn in der Folgezeit agierte Kiel zu nachlässig, leistete sie viele Fehlwürfe und handelte sich mehrere Zeitstrafen ein. Vielleicht waren es auch die vielen Wechsel, die THW-Coach Alfred Gislason vornahm, die Aalborg aufholen ließ. Plötzlich lag der Bundesligist nur noch mit drei Treffern vorne (51./22:19). Gislason nahm eine Auszeit - mit Erfolg: Die Konzentration stimmte danach wieder, Wienceks vierter Treffer zum 25:19 machte fünf Minuten vor dem Ende den Deckel drauf.

