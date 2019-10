Stand: 10.10.2019 20:38 Uhr

THW Kiel feiert Pflichtsieg gegen Nordhorn-Lingen

Der THW Kiel hat sich in der Handball-Bundesliga auf Tabellenplatz zwei vorgeschoben. Die "Zebras" feierten am Donnerstagabend einen deutlichen 31:23 (14:13)-Sieg gegen Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen. Die Niedersachsen bleiben nach der achten Niederlage im neunten Saisonspiel Tabellenschlusslicht, zeigten aber eine sehr respektable Leistung. Beste Werfer des Spiels mit je sieben Toren waren Lukas Nilsson und Niclas Ekberg für Kiel sowie Robert Weber für die Gäste.

THW Kiel - Nordhorn-Lingen: Die Schlussphase 10.10.2019 19:00 Uhr Der THW Kiel hat deutlich gegen die HSG Nordhorn-Lingen gewonnen. Die letzte Minute der Partie in der Handball-Bundesliga.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

HSG in der ersten Hälfte das bessere Team

In der ersten Hälfte waren die Nordhorner spielerisch sogar das bessere Team. Die HSG kombinierte gut und leistete sich kaum technische Fehler. Nach fünf Minuten lagen die Gäste mit 4:2 vorn, nach 18 Minuten mit 8:7. Dank der größeren individuellen Klasse - vor allem Nilsson und Bilyk überzeugten - erarbeitete sich der THW aber noch vor der Pause eine Führung. "Nordhorn hat das gut gemacht", lobte Kiels Coach Filip Jicha.

Kiel zieht nach der Pause das Tempo an

Zufrieden konnte er jedoch nicht sein mit den ersten 30 Minuten seines Team, und offensichtlich fand er in der Pause die richtigen Worte. Die "Zebras" zogen das Tempo an und waren nun auch per Gegenstoß erfolgreich. Beim 18:15 (36.) gab es die erste Drei-Tore-Führung. Nordhorn fand in der Offensive keine Lösungen mehr und geriet immer weiter in Rückstand. Eine knappe Viertelstunde vor dem Ende lag der THW mit 23:17 vorn. Die Gastgeber spielten die Partie locker zu Ende, schließlich steht schon am Sonnabend die nächste Aufgabe an: Dann spielt Kiel in der Champions League bei Titelverteidiger Vardar Skopje in Nordmazedonien.

THW Kiel - HSG Nordhorn-Lingen 31:23 (14:13) Tore Kiel: Ekberg 7/5, L. Nilsson 7, Reinkind 5, Bilyk 4, Wiencek 3, Pekeler 2, Rahmel 2, Dahmke 1

Tore Nordhorn-Lingen: R. Weber 7/3, De Boer 4, Pöhle 4, Possehl 3, Mickal 2, Prakapenia 2, Seidel 1

Zuschauer: 10.285 (ausverkauft)

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 10.10.2019 | 23:03 Uhr