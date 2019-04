Stand: 28.04.2019 15:49 Uhr

THW Kiel erfüllt souverän die Pflicht von Christian Görtzen, NDR.de

Handball-Rekordmeister THW Kiel darf weiter vom Gewinn der 21. deutschen Meisterschaft träumen. Die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason gewann am Sonntag ihr Heimspiel gegen den Bergischen HC mit 32:24 (17:11) und weist nach dem Erfolg am 28. Spieltag nun 50:6 Punkte vor. Die "Zebras" haben folglich ihre Pflicht erfüllt, um den Rivalen SG Flensburg-Handewitt (52:2) im Ringen um die "Schale" unter Druck zu setzen. Der Titelverteidiger und Tabellenführer steht am heutigen Nachmittag vor der anspruchsvollen Aufgabe bei Frisch Auf Göppingen. "Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir haben noch sechs Spiele, die wollen wir alle gewinnen - auch das Heimspiel gegen Flensburg. Und wir müssen egoistisch sein und hoffen, dass die Flensburger zudem noch einmal stolpern", sagte THW-Abwehrspieler Hendrik Pekeler zu NDR 2.

Duvnjak präsentiert DHB-Pokal

THW Kiel - Bergischer HC 32:24 (17:11) Tore THW Kiel: Bilyk (10), Pekeler (6), Wiencek (5), Reinkind (3), Dahmke (3), Rahmel (2), Nilsson (1), Weinhold (1), Firnhaber (1)

Tore Bergischer HC: Boomhouwer (4), Darj (3), Gunnarsson (3), Nippes (3), Arnesson (3), Petrovsky (2), Kotrc (2), Gutbrod (2), Fraatz (1), Babak (1)

Zuschauer: 10.285

Vor dem Anpfiff der Partie wurde es besonders stimmungsvoll, schließlich gab es da noch etwas zu präsentieren - und ein weiteres Mal gebührend zu feiern. Mit dem DHB-Pokal in Händen lief THW-Kapitän Domagoj Duvnjak unter dem Jubel der Fans in die Arena ein. Der Kroate reichte die Trophäe, welche die Kieler vor genau drei Wochen in Hamburg gewonnen hatten, an das vor Freude hüpfende Maskottchen Hein Daddel weiter. In Anwesenheit der schwedischen Club-Legende Magnus Wislander, des Welthandballers des Jahrhunderts, glückte den Norddeutschen ein famoser Start.

Landin kommt ins Spiel - Kiel zieht davon

Nach nicht einmal sieben Minuten hieß es durch den dritten Treffer von Patrick Wiencek 4:0. Der BHC hatte zu Beginn einige Probleme mit der 3-2-1-Deckung der Kieler. Und wenn die Gäste durchkamen, zielten sie nicht genau genug, zwei Würfe klatschten an die Latte. Doch der starke Neuling fing sich. Jeffrey Boomhouwer verkürzte per Wurf ins leere Tor auf 7:8 (20.), Arnor Thor Gunnarson sorgte auf gleiche Weise für das 10:10 (23.). Gislason nahm wenig später Andreas Wolff aus dem Gehäuse und brachte Niklas Landin. Dies war der Ausgangspunkt für einen 7:1-Zwischenspurt, der dem THW eine 17:11-Pausenführung bescherte.

Zweiter Zwischenspurt sorgt für Klarheit

Zwar kam der BHC zu Beginn der zweiten Halbzeit etwas heran, doch die "Zebras" ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Bald darauf sorgten sie mit einem weiteren Zwischenspurt für die Vorentscheidung. Nikola Bilyk sorgte mit seinem achten Treffer für das 23:16 (44.). In der Schlussphase bekamen die THW-Fans von ihrem Team noch einige schöne Spielzüge und Tore geboten. Erfolgreichster Kieler war Bilyk mit zehn Treffern.

