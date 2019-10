Stand: 31.10.2019 20:39 Uhr

THW Kiel deklassiert Melsungen - "Recken" weiter Erster

Der THW Kiel hat das Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga mit 38:26 (20:15) gegen die MT Melsungen gewonnen und sich dabei in meisterlicher Form präsentiert. "Ich bin stolz, was meine Mannschaft in diesem Spiel alles investiert hat", sagte THW-Trainer Filip Jicha. An der Tabellenspitze bleibt jedoch die TSV Hannover-Burgdorf nach dem 30:29 (15:15)-Sieg im Niedersachsenduell gegen Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen.

Duvnjak sieht die Rote Karte

Kiel startete gegen Melsungen furios und führte schnell mit 4:1. Doch dann sah Domagoj Duvnjak nach einem Foul an Julius Kühn bereits in der fünften Minute die Rote Karte. "Ich glaube, die Entscheidung war zu hart", sagte der Kroate, nach dessen Ausscheiden es zunächst einen Bruch im Spiel des THW gab.

Ekberg: "Wissen, was in uns steckt" NDR 2 - 31.10.2019 21:24 Uhr Autor/in: Koos, Thomas







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Gäste zeigten den technisch etwas besseren Handball und waren ebenbürtig. Der Rekordmeister fing sich aber wieder, agierte immer stärker in der Abwehr und deklassierte Melsungen in der Schlussphase der ersten Hälfte. Mit einem satten 20:14-Vorsprung für die "Zebras" ging es in die Halbzeit. Die Pause brachte den THW nicht aus dem Rhythmus, im Gegenteil: Keeper Niklas Landin wurde noch stärker, im Angriff trafen die Norddeustchen fast nach Belieben. 27:17 stand es nach knapp 40 Minuten. Für Melsungen ging es nur noch um Schadensbegrenzung. Sie gelang nicht: Der THW feierte seinen höchsten Saisonsieg. Bester Werfer war Niclas Ekberg mit zehn Toren.

TSV Hannover-Burgdorf bezwingt die HSG Nordhorn-Lingen

Die "Recken" Hannover mussten hingegen hart kämpfen, um die HSG Nordhorn-Lingen zu bezwingen. Der Liga-Neuling hielt die Begegnung bis in die Schlussphase hinein offen. 90 Sekunden vor dem Abpfiff lag der Spitzenreiter mit 29:28 vorn, spielte allerdings in Unterzahl. Trotzdem gelang Fabian Böhm ein Treffer, Robert Weber konterte nur wenige Sekunden später für Nordhorn. Hannover brachte die knappe Führung aber über die Zeit. "Wir haben uns teilweise das Leben selbst schwergemacht", sagte "Recken"-Sportchef Sven-Sören Christophersen: "Das war eine durchschnittliche Leistung von uns."

THW Kiel - MT Melsungen 38:26 (20:15) Tore Kiel: Ekberg (10), Reinkind (6), Jacobsen (5), Wiencek (5), Pekeler (4), Bilyk (4), Rahmel (1), Dahmke (1), Kristjansson (1), Zarabec (1)

Tore Melsungen: Allendorf (9), Lemke (4), Häfner (4), Reichmann (2), Kühn (2), Salger (2), Kunkel (1), Pavlovic (1), Mikkelsen (1)

Zuschauer: 10.285 (ausverkauft)

TSV Hannover-Burgdorf - HSG Nordhorn-Lingen 30:29 (15:15) Tore Hannover: Brozovic (7), Martinovic (5), Jonsson (4), Kastening (4), Cehte (4), Böhm (2), Patrail (2), Ugalde Garcia (2)

Tore Nordhorn: Mickal (9), Weber (7), Pöhle (4), Possehl (3), Kalafut (2), Miedema (2), de Boer (1), Heiny (1)

Zuschauer: 4.150

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 01.11.2019 | 06:25 Uhr