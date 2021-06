THW Kiel bleibt nach Sieg in Ludwigshafen auf Titelkurs Stand: 20.06.2021 15:04 Uhr Handball-Rekordmeister THW Kiel hat am drittletzten Bundesliga-Spieltag einen 29:20 (13:10)-Pflichtsieg beim Abstiegskandidaten Eulen Ludwigshafen gefeiert und seine Spitzenposition untermauert.

Die Schleswig-Holsteiner taten sich am frühen Sonntagnachmittag beim Tabellen-17. allerdings zunächst schwer. Im Positionsangriff agierte das Team von Coach Filip Jicha in der Anfangsphase ideenlos. Und die Deckung war zuweilen etwas zu passiv. Nach elf Minuten lag der Favorit mit 3:5 in Rückstand. Jicha stellte in der Abwehr von einer 6:0- auf eine offensivere 3-2-1-Formation mit Kapitän Domagoj Duvnjak in vorderster Linie um.

"Zebras" setzen sich mit 6:0-Lauf ab

Der Schachzug ging auf. Ludwigshafen hatte fortan große Probleme, im Angriffsspiel aus der Bewegung heraus abzuschließen. Beim THW griffen in Ballbesitz die Automatismen hingegen immer besser. Mit einem 6:0-Lauf zum 9:5 (22.) ließ der Branchenführer eindrucksvoll die Muskeln spielen. Dass die Kieler Halbzeitführung nicht noch deutlicher als mit drei Toren ausfiel, verantwortete Eulen-Keeper Martin Tomovski, der sechs Würfe der Gäste parierte.

Kiel nach der Halbzeit klar überlegen

Nach dem Seitenwechsel war der nordmazedonische Nationalkeeper allerdings kein Faktor mehr für seine Farben. Die "Zebras" spielten ihre Angriffe konzentriert aus und hatten ihrerseits in Niklas Landin einen Mann zwischen den Pfosten, der die Ludwigshafener mit seinen Paraden nach und nach entnervte. Nach 45. Minuten hatte das Jicha-Team seinen Vorsprung dank der Entschlossenheit in der Offensive und des starken Torhüters auf 21:14 ausgebaut - die Entscheidung.

Die Eulen Ludwigshafen - THW Kiel 20:29 (10:13) Tore Die Eulen Ludwigshafen: Neuhaus 5/3, Wagner 5/1, Falk 3, Klimek 2, Mappes 2, Dietrich 1, Haider 1, Scholz 1

THW Kiel: Pekeler 6, Duvnjak 4, Weinhold 4, Reinkind 3, Sagosen 3/1, Dahmke 2, Sunnefeldt 2, Zarabec 2, M. Landin 1, Quenstedt 1, Voigt 1

Zuschauer: 540

Denn in der Schlussphase mussten die Hausherren dem sehr hohen Aufwand Tribut zollen, dem sie in Durchgang eins betrieben hatten. Der THW spielte die Uhr abgeklärt runter und konnte sogar noch ein wenig Kraft sparen für die letzten beiden Saisonspiele am kommenden Donnerstag (19 Uhr) gegen Pokalschreck TBV Lemgo Lippe sowie am Sonntag (15.30 Uhr) bei den Rhein-Neckar Löwen.

