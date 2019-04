Stand: 04.04.2019 13:22 Uhr

THW Kiel bereit für Pokalsieg Nummer elf von Jan Kirschner, NDR.de

Eröffnet der Rekord-Pokalsieger am Sonntag einen Titelreigen? Der THW Kiel tanzt noch auf drei Hochzeiten, könnte im Mai und Juni auch den internationalen EHF-Cup und die deutsche Handball-Meisterschaft gewinnen. Zunächst hoffen die "Zebras" jedoch, am Wochenende in Hamburg den ersten "Pott" zu ergattern. Dort, wo sie vor zwei Jahren gemeinsam mit ihren Fans den zehnten Gewinn des DHB-Pokals feierten. "Wenn du als THW Kiel zum Final Four fährst, hast Du das Ziel, dort zu gewinnen. Aber es ist unglaublich schwer", betonte Keeper Andreas Wolff im NDR Interview. Vor dem von vielen erwarteten Endspiel gegen den SC Magdeburg steht am Sonnabend (18.30 Uhr) erst einmal die Pflicht auf dem Programm: Die Füchse Berlin müssen aus dem Weg geräumt werden. Wie stark ist der Gegner? Die zuletzt wechselhaften Auftritte der Berliner sorgen ein wenig für Rätselraten in Kiel. "Diese Aufgabe ist nur schwer einzuschätzen“, meint etwa THW-Linkshänder Harald Reinkind. "Berlin spielt manchmal sehr gut, dann wiederum nicht." Für Wolff steht fest: "Ich sehe uns in dem Spiel als Favorit."

Kiels Wolff: "Nicht klar, wer das Ding gewinnt" 04.04.2019 14:00 Uhr Autor/in: Hendrik Deichmann Andreas Wolff will sich mit drei Titeln aus Kiel in Richtung Kielce verabschieden. Der THW-Keeper über Vorfreude auf das Final Four, den Halbfinal-Gegner Füchse Berlin und die Favoritenrolle in Hamburg.







"Schwarz-weiße Wand" ein Vorteil für den THW

Reinkind und Kreisläufer Hendrik Pekeler reisen als Titelverteidiger nach Hamburg. Vor elf Monaten jubelte das Duo noch im Dress der Rhein-Neckar Löwen, im Sommer wechselten sie gemeinsam nach Kiel. "Es ist ein großartiges Gefühl, nach zwei Tagen bei diesem tollen Event einen Pokal in der Hand zu halten", sagte Pekeler: "Wir haben von den vier teilnehmenden Teams vielleicht die größte Qualität, müssen diese aber auch auf die Platte bringen." Ein wichtiger Faktor könnte die "schwarz-weiße Wand" sein: Zahlenmäßig hat der THW immer die größte Fan-Kolonne im Schlepptau.

Sechster Pokalsieg für Gislason zum Abschied

Spielplan Sonnabend, 6. April:

TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg (15.50 Uhr/live im Ersten)

THW Kiel - Füchse Berlin (18.30 Uhr)

Sonntag, 7. April:

Finale (15.10 Uhr/live im Ersten)

Trainer Alfred Gislason kann höchstwahrscheinlich auf den kompletten Kader zurückgreifen. "Ich baue darauf, dass jeder Spieler aus meiner Mannschaft weiß, dass man alles geben muss, um den Sonntag zu erreichen und dann dort zu gewinnen." Der 59-jährige Übungsleiter würde bei seiner sechsten Final-Four-Teilnahme gerne seinen sechsten Sieg im DHB-Pokal feiern - zum Abschied. Im Sommer wird er sich vom Vereinshandball zurückziehen und den Stab an seinen Assistenten Filip Jicha weitergeben. Dieser hat als THW-Spieler übrigens fünf Mal den "Pott" in die Höhe gestemmt und nie ein Endspiel verloren.

Füchse-Rechtsaußen Lindberg: Rückkehr nach Hamburg

Die Füchse Berlin standen lediglich 2014 ganz oben auf dem Siegerpodest. Damals noch nicht dabei war der routinierte Füchse-Rechtsaußen Hans Lindberg. Der Däne kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück, wirbelte er doch viele Jahre für den HSV Hamburg, mit dem er 2010 den DHB-Pokal errang. "Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir mit den Füchsen auch etwas Großes erreichen", sagte Lindberg: "Wir sind zwar nicht die Favoriten, aber wir werden versuchen, unsere Chancen zu nutzen." Immerhin schalteten die Berliner im Viertelfinale die Rhein-Neckar Löwen, den Titelverteidiger, aus. Die ganze Saison hadern die Füchse aber mit Verletzungspech, mussten zwischenzeitlich bis zu neun Akteure gleichzeitig ersetzen. Jetzt fehlt mit Stipe Mandalinic, Simon Ernst und Marko Kopljar wohl "nur" eine komplette Rückraumreihe. Ob das gegen den THW reicht? Der hat in 37 Partien überhaupt nur drei Mal gegen die Füchse verloren. Zudem wissen die "Zebras" sehr wohl, wie man in Hamburg ein Halbfinale bestreitet und dann auch das Endspiel gewinnt: Zehn Pokalsiege sprechen eine eindeutige Sprache.

