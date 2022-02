THW Kiel: Trainer Jicha hat Corona - "Zebras" siegen trotzdem Stand: 10.02.2022 20:46 Uhr Ohne ihren positiv auf Corona getesteten Coach Filip Jicha hat der THW Kiel in der Handball-Bundesliga mit 42:29 in Stuttgart gewonnen. Die SG Flensburg-Handewitt büßte beim 29:29 in Wetzlar einen Punkt ein.

Corona bleibt weiterhin ein großes Thema in der Handball-Bundesliga. Der THW Kiel vermeldete kurz vor der Partie beim TVB Stuttgart, dass Trainer Filip Jicha und Abwehrchef Hendrik Pekeler positiv getestet wurden. Sie fehlten am Donnerstagabend ebenso wie Keeper Niklas Landin, der nach einer Corona-Infektion noch nicht rechtzeitig aus der Isolation zurückkehren konnte.

Jichas Assistent Christian Sprenger betreute die “Zebras” als Hauptverantwortlicher in Stuttgart und sah, wie seine Spieler von Beginn an keine Zweifel aufkommen ließen, dass sie das Spiel auch ohne den Chefcoach gewinnen würden.

Der Meister lag bereits nach knapp sieben Minuten mit 6:1 in Führung und ließ den Schwaben nicht den Hauch einer Chance. 22:11 führte der THW zur Pause und brachte die Partie im zweiten Durchgang locker nach Hause.

Flensburg verspielt den Sieg in der Schlussphase

Die SG Flensburg-Handewitt erlitt hingegen einen kleinen Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla spielte bei der heimstarken HSG Wetzlar 29:29 (15:15). Damit haben die SG und der THW sechs Minuspunkte mehr auf dem Konto als Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg.

Wetzlar und Flensburg lieferten sich einen Schlagabtausch auf hohem Niveau, die Führung wechselte in der ersten Hälfte häufig. Die Gäste erhöhten aber nach dem Seitenwechsel die Intensität in der Defensive und schloss ihre Angriffe konsequent ab. Die Folge: eine 23:17-Führung in der 42. Minute.

Wetzlar gab sich jedoch nicht geschlagen, kämpfte sich noch einmal zurück ins Spiel und verkürzte in der 58. Minute auf 28:29. Eine Minute später gelang der Ausgleich. Die letzten 70 Sekunden wurden zu einem Handball-Krimi: Hampus Wanne verwarf, die HSG bekam die Chance zum Siegtreffer. Doch die SG-Abwehr hielt Stand und rettete zumindest das Remis, das nach dem Spielverlauf trotzdem eine Enttäuschung für die Schleswig-Holsteiner war.

