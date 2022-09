THW Kiel: Siegesserie in Celje fortsetzen Stand: 19.09.2022 10:08 Uhr Der THW Kiel eilt derzeit von Sieg zu Sieg. Nach dem Super Cup gelangen in der Bundesliga vier klare Erfolge, auch den Champions-League-Auftakt gewannen die "Zebras". Im zweiten Königsklassenspiel am Mittwoch in Celje soll die Serie fortgesetzt werden.

von Jan Kirschner

Eingebettet ist das Gastspiel (18.45 Uhr) in der slowenischen Steiermark in eine Auswärtstour, zu der auch der bereits erfolgreich gestaltete Auftritt in Minden (18:34) und das kommende Nordderby am Sonntag bei der TSV Hannover-Burgdorf gehören.

Dass sie derzeit viel unterwegs und fast ständig auf dem Spielfeld sind, schreckt die THW-Profis offenbar nicht. "Wir freuen uns immer, wenn wir spielen dürfen und nicht trainieren müssen", sagte Torwart Niklas Landin mit einem Lächeln. "Es sind im Moment viele Reisen, aber wir haben auch einen breiten Kader, um die Belastung gut bewältigen zu können."

Zarabec freut sich auf die Heimat

Vor allem Miha Zarabec darf sich auf einen besonderen Trip freuen: Der 30-jährige Slowene, der seine Rückenbeschwerden auskuriert hat, wurde nur 50 Kilometer entfernt von Celje geboren und spielte für den Renommierclub seines Landes von 2014 bis 2017.

Aber schon damals wusste der flinke Spielmacher, dass es sich nur um eine Durchgangsstation handeln würde. "Seit ich sechs Jahre alt war, verfolgte ich die Bundesliga im Fernsehen", erzählte er einmal. "Die vielen Zuschauer beeindruckten mich. In Slowenien ist es nur in der Champions League oder bei Spielen der Nationalmannschaft richtig voll in den Hallen."

Celje krasser Außenseiter

Sein Ex-Club verkaufte sich bei der 32:36-Niederlage in Aalborg passabel, ist aber in der Staffel B neben Elverum nur der krasse Außenseiter. Nach einjähriger Abstinenz von der europäischen Königsklasse kehrte der RK Celje mit seinem 25. slowenischen Titel zurück, musste aber drei Leistungsträger an Bundesligisten abgeben.

Vor fast zwei Jahren, am 1. Oktober 2020, trat der THW letztmals beim slowenischen Meister an und gewann deutlich mit 35:24. Allerdings konnten aufgrund von Corona-Auflagen nur 350 Fans dieser Partie beiwohnen. Wie wird die Atmosphäre dieses Mal sein? Niklas Landin beschäftigt sich nicht mit dieser Frage: "Wir gehen nie in ein Spiel mit dem Glauben, verlieren zu können", so der Däne, "wir wollen immer zwei Punkte."

