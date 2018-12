Stand: 26.12.2018 11:21 Uhr

THW Kiel - RN Löwen: Handball-Kracher nach dem Fest

Wie die Handballer des THW Kiel den Wirbel um den gekürzten Weihnachtsurlaub der Fußballer von Hannover 96 bewerten, ist nicht bekannt. Tatsache ist jedoch: Im Gegensatz zu ihren kickenden Profikollegen, die trotz verpasster Punktevorgabe bis einschließlich Donnerstag frei haben, trainierten die "Zebras" bereits am ersten Weihnachtstag schon wieder. Der Grund liegt auf der Hand: Am Donnerstag steht um 19 Uhr in der seit Monaten ausverkauften Kieler Arena das Bundesliga-Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen an. Nur der Sieger des Duells geht als ernsthafter Verfolger von Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt in die WM-Pause.

Duvnjak hofft auf einen Hexenkessel

Die zweitplatzierten Kieler liegen in der Tabelle vier Punkte hinter dem Landesrivalen, die Löwen aus Mannheim haben als Dritter sogar schon fünf Zähler Rückstand. Kein Wunder, dass THW-Kapitän Domagoj Duvnjak von einer "ganz besonderen Partie" spricht und auf einen Hexenkassel hofft: "In solch einem packenden Spiel kommt es auch auf unsere Fans an. Die 'weiße Wand" kann uns richtig helfen und in einem Spiel auf Augenhöhe den Unterschied ausmachen."

Gislason: "Jeder wird Vollgas geben"

Nach dem jüngsten 32:12 in Bietigheim - dem 14. Bundesliga-Sieg in Serie - strotzt der Rekordmeister vor Selbstbewusstsein: "Jeder wird Vollgas geben", versprach THW-Coach Alfred Gislason. Nationalspieler Steffen Weinhold kündigte an: "Wir werden von Anfang an die nötige Aggressivität an den Tag legen." Dass die "Zebras" sich bereits im Hinspiel in Mannheim mit 27:24 durchsetzen konnten, hat für die Schleswig-Holsteiner keinerlei Bedeutung mehr: "Davon kann man sich nichts kaufen", erklärte THW-Keeper Andreas Wolff. "In diesen Top-Partien entscheiden Kleinigkeiten. Im Hinspiel war das unser 5:0-Lauf nach der Pause."

Die Statistik spricht ohnehin eher für die Gäste, die neun der jüngsten 15 Duelle mit den Kielern für sich entscheiden konnten. "Es ist beinahe schon brutal, solch einen Gegner zum Jahresabschluss zu haben", sagte Wolff.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 27.12.2018 | 22:40 Uhr