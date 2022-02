THW Kiel - Montpellier HB: Endlich wieder ein Heimspiel Stand: 21.02.2022 12:21 Uhr In diesem Jahr sind die Handballer des THW Kiel in fünf Pflichtspielen ausnahmslos auswärts angetreten. Am Mittwoch (20.45 Uhr) steht endlich das erste Heimspiel an. In der Champions League geht es gegen Montpellier HB.

von Jan Kirschner

Das Duell mit dem 14-maligen französischen Meister ist nicht unerheblich für den weiteren Verlauf des Wettbewerbs, denn es ist eng in der Gruppe A der Königsklasse: Nur eine Last-Minute-Parade von Torwart Niklas Landin rettete am vergangenen Donnerstag in Norwegen den Sieg für die "Zebras". Und da der bisherige Spitzenreiter Montpellier unerwartet patzte, liegt der deutsche Meister nur noch einen Zähler hinter den beiden Top-Plätzen, die das Überspringen der nächsten Runde und damit den direkten Einzug ins Viertelfinale der Champions League ermöglichen.

3.435 Zuschauer in der Arena erlaubt

Vor allem dürfen sich die Kieler auf die Unterstützung ihrer Fans freuen. Auch wenn in die Arena wegen der gültigen Corona-Beschränkungen nur maximal 3.435 Zuschauer zugelassen sind. Die Hilfe von den Rängen dürfte ein wichtiger Faktor für die Revanche sein, denn Ende September ritt Montpellier auf einer Welle der Begeisterung und schlug den THW glatt mit 37:30. "Der Gegner hat gekämpft wie Hölle", erinnerte sich THW-Coach Filip Jicha. "Wir hingegen schienen ein wenig überrascht."

THW wieder nahezu in Bestbesetzung

Der Tscheche meldete sich am Sonntag aus der häuslichen Isolation zurück und führte wieder die Regie auf der Bank. Die "turbulenten Tage" (Jicha) mit mehreren Corona-Infektionen scheinen sich allmählich zu verflüchtigen. Auch Hendrik Pekeler stand beim Erfolg in Hannover wieder der THW-Abwehr zur Verfügung. Es fehlten nur Co-Trainer Christian Sprenger und Ersatzkeeper Dario Quenstedt. Für einen THW, der also nahezu in Bestbesetzung auflaufen kann, gibt Kapitän Domagoj Duvnjak die Losung aus: "Für uns gibt es immer nur ein Ziel - wir wollen jedes Spiel gewinnen."

