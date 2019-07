Stand: 25.07.2019 11:11 Uhr

THW Kiel: Legenden-Treffen bei Gislason-Abschied von Jan Kirschner, NDR.de

Eine große Laufbahn endet: Zumindest als Trainer eines Vereins will Alfred Gislason nicht mehr arbeiten - am Freitag wird er vom THW Kiel entsprechend verabschiedet. Um 19 Uhr beginnt eine Gala, die dem 59 Jahre alten Isländer ein Wiedersehen mit vielen alten Weggefährten aus mehreren Clubs beschert. Weitgehend vollständig wird die THW-Mannschaft erscheinen, die in der Saison 2011/2012 alles in den Schatten stellte: mit einem Titel-Triple, inklusive der sagenhaften Bundesliga-Bilanz von 68:0 Punkten. Gislason selbst hatte diese Leistung seiner Zeit als "etwas Außergewöhnliches" bezeichnet: "Ich glaube nicht, dass jemals wieder eine Mannschaft jedes Spiel gewinnen wird."

Jicha ist Gislasons Nachfolger

Für die "Zebras" spielt von den damaligen Akteuren niemand mehr, Filip Jicha und Christian Sprenger sitzen aber als neues Trainergespann auf der THW-Bank. Noch aktiv sind Torwart Andreas Palicka (Rhein-Neckar Löwen), Spielmacher Aron Palmarsson (FC Barcelona) und Linkshänder Kim Andersson (Ystads IF). Das Rückraumass Momir Ilic ließ im Juni seine Karriere in Veszprém ausklingen, Linksaußen Dominik Klein zwölf Monate früher in Nantes.

"Air France" Narcisse gibt sich die Ehre

Auch das französische Sprungwunder Daniel Narcisse, den in Kiel alle "Air France" nannten, hat seine Laufbahn 2018 ausklingen lassen. Abwehrstratege Daniel Kubes arbeitet seit fünf Jahren als Trainer für den Zweitligisten TV Emsdetten. Der damalige Kapitän Marcus Ahlm war 2013 der erste aus dem ruhmreichen Team, der seine Karriere beendete. Seinen Sitz im THW-Aufsichtsrat legte er schnell nieder, um sich auf die Tätigkeit bei einer Niederlassung eines deutschen Lebensmittelgroßhändlers in Malmö zu konzentrieren. 250 Kilometer weiter nördlich lebt der einstige Linksaußen Henrik Lundström. Er feierte 2015 noch einmal ein Comeback beim THW, war aber schon zu diesem Zeitpunkt Sportchef bei Redbergslids Göteborg.

Weggefährten aus alten Tagen bei TuSEM Essen

Auch ganz alte Weggefährten kommen, aus Tagen weit vor der Jahrtausendwende. Der Sportjournalist Peter Krebs war vor einem Jahrzehnt Geschäftsführer beim HSV Hamburg, galt in den 1980er-Jahren als "harter Hund", der die Abwehr des Ex-Meisters TuSEM Essen zum Bollwerk verwandelte - an der Seite von Gislason. Der begann Mitte der 1990er-Jahre seine Trainer-Karriere beim Heimatverein KA Akureyri. Einer seiner Schützlinge war Patrekur Johannesson, der später den Sprung in die deutsche Eliteklasse (Essen, Minden) schaffte und heute den dänischen Erstligisten Skjern trainiert.

Als Gislason 1997 in Hameln erstmals auf einer Bundesliga-Bank saß, erinnerte er sich an einen alten Bekannten von seiner Stippvisite bei Bidasoa Irun in Spanien: an Fernando Bolea. Der Erfolg blieb allerdings aus, die SG Hameln steht für den einzigen Abstieg von Alfred Gislason. In Gummersbach (2006 bis 2008) traf er unter anderem auf Spielmacher Francois-Xavier Houlet, Kreisläufer Robert Gunnarsson, Rechtsaußen Vedran Zrnic und auch auf den slowenischen Linkshänder Roman Pungartnik, der 2007 nach fünf Jahren im Norden (Wilhelmshaven, Kiel, Hamburg) zum westdeutschen Traditionsclub wechselte. Das Quintett will am Freitag zeigen, was es noch am Ball kann.

Mit Magdeburg 2002 Champions-League-Sieger

19 Titel gewann Gislason in elf Jahren mit dem THW Kiel, immerhin fünf mit dem SC Magdeburg (1999 bis 2006). Höhepunkt: die Champions League 2002. Aus jener legendären Mannschaft kommen Islands Linkshänder-Ikone Olafur Stefansson, der heutige Handball-TV-Experte Stefan Kretzschmar, der aktuelle Magdeburger Trainer Bennet Wiegert, Torhüter Christian Gaudin, Abwehr-Ass Steffen Stiebler, Spielmacher Sven Liesegang und Kreisläufer Gueric Kervadec an die Ostsee. Mit Weltmeister Henning Fritz, dem Nationaltorhüter Silvio Heinevetter, dem Ex-Nationalspieler Christoph Theuerkauf sowie den beiden polnischen Rückraumspielern Karol Bielecki und Grzegorz Tkaczyk tauchen weitete SCM-Weggefährten auf.

"Dream Team" von 2012 dabei

Am meisten gespannt dürften die Zuschauer aber auf die ehemaligen "Zebras" sein. Auf das "Dream Team" von 2012 und einige weitere Spieler, die seit 2008 mit Gislason zusammengearbeitet haben: Vid Kavticnik (Montpellier HB), Sebastian Firnhaber (HC Erlangen), Börge Lund (Co-Trainer Norwegen) und Igor Anic (RK Celje) haben zugesagt - Stefan Lövgren aufgrund einer Fußverletzung wieder abgesagt. Der Schwede wurde 2009 in einer emotionalen Abschiedsgala zum THW-Ehrenspielführer ernannt. Ähnliche bewegende Momente wie vor zehn Jahren sind am Freitag wieder zu erwarten.

