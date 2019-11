Stand: 06.11.2019 09:13 Uhr

THW Kiel: "Big Points" bei den RN Löwen?

2014 und 2015 lieferten sie dem THW Kiel jeweils einen engen Kampf um die Handball-Meisterschale, 2016 und 2017 holten sie selbst den Titel, 2018 reichte es immerhin noch zu Platz zwei hinter der SG Flensburg-Handewitt - doch seitdem sind die Rhein-Neckar Löwen von der Erfolgsspur abgekommen. In der vergangenen Saison wurden sie nur Vierter, vor dem anstehenden Heimspiel am Donnerstag (19 Uhr) gegen Kiel weisen die Mannheimer nach elf Spieltagen als Tabellensechster bereits acht Minuspunkte auf. Die zweitplatzierten "Zebras" hingegen haben (bei zwei Spielen weniger) lediglich zwei Verlustzähler auf dem Konto.

Löwen unter Druck, Jicha warnt

Die Ausgangslage ist also klar: Die Löwen müssen gewinnen, um nicht vorzeitig den Anschluss an die vorderen Plätze zu verlieren und ins Mittelfeld abzurutschen. Die Kieler hingegen träumen von einem wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft: "Dort können wir Big Ponts sammeln. Es wäre ein großer Vorteil, wenn man dort gewinnt", sagte Rückraumspieler Nikola Bylik. THW-Coach Filip Jicha will davon nichts hören und tritt auf die Euphoriebremse: "Aktuell werden noch keine Titel verteilt, sondern eher Titel verloren. Deshalb dürfen wir uns von der Tabelle nicht beeinflussen lassen. Wir müssen weiter hart arbeiten."

Der THW könnte sogar mit einer Niederlage leben, weil er mit dann vier Minuspunkten weiterhin erster Verfolger von Spitzenreiter TSV Hannover-Burgdorf (19:3 Zähler) wäre und immer noch zwei Zähler Vorsprung vor dem Tabellendritten Flensburg (16:6) hätte.

THW mit breiter Brust

In der Champions League agierten die Kieler zuletzt in Zaporohye (30:27) etwas sorglos, dafür präsentierte sich der deutsche Rekordmeister beim deutlichen 38:26 gegen Melsungen - dem sechsten Bundesligasieg in Serie - in Gala-Form.

Selbst die frühe Rote Karte für Kapitän Domagoj Duvnjak brachte keinen Bruch ins THW-Spiel, der Erfolg gegen den Tabellenfünften war eine Machtdemonstration. "Wir haben eine unglaubliche Breite im Kader. Jeder ist dazu in der Lage, ein gutes Spiel zu machen", erklärte Torwart Niklas Landin.

Entsprechend selbstbewusst, aber auch mit Respekt treten die Schleswig-Holsteiner die Reise gen Süden an. "Die Löwen haben eine super Mannschaft, die auf jeder Position mit Weltklasse-Spielern besetzt ist", sagte THW-Toptorschütze Niclas Ekberg. "Wir müssen unsere Bestleistung bringen, um sie zu schlagen. Auf der anderen Seite müssen die Löwen aber auch ein richtig starkes Spiel abliefern, wenn sie uns schlagen wollen."

Reinkind: "Das wird eine heiße Partie"

Mahnende Worte gibt es auch von Harald Reinkind. "Das wird eine ganz heiße Partie", erklärte der Linkshänder, der einst selbst in Mannheim auf Torejagd ging. "Wir müssen eine gute Abwehr stellen und im Angriff unsere Chancen nutzen, um dieses Duell zu gewinnen." Persönlich freue er sich, viele alte Freunde in Mannheim wiederzusehen, sagte der Norweger, "noch mehr freuen wir uns als gesamte Mannschaft aber auf Spitzenspiele wie dieses."

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 07.11.2019 | 23:03 Uhr