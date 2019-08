Stand: 02.08.2019 12:34 Uhr

Svan beerbt Karlsson als Flensburg-Kapitän

Der dänische Nationalspieler Lasse Svan wird den deutschen Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt in der kommenden Saison als Kapitän aufs Parkett führen. Der Rechtsaußen tritt beim Bundesligisten die Nachfolge von Tobias Karlsson an. Der langjährige Abwehrchef der Schleswig-Holsteiner hatte seine Laufbahn nach dem Ende der vergangenen Serie beendet. SG-Coach Maik Machulla bestimmte Svan nach dem Flensburger Trainingslager in Schweden zum neuen Mannschaftsführer. Das teilte der Club am Freitag mit.

"Er verfügt über eine natürliche Autorität"

"Er verfügt über eine natürliche Autorität und genießt das volle Vertrauen innerhalb der Mannschaft. Mit seiner langjährigen und internationalen Erfahrung bringt er sich perfekt mit ein und ist damit ein wichtiger Ansprechpartner gerade für die jungen Spieler", begründete Machulla seine Entscheidung. Auch SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke ist voll des Lobes für Svan, der mit Dänemark Welt- und Europameister wurde sowie 2016 in Rio Olympia-Gold holte: "Lasse hat alles gewonnen im Handball, was man gewinnen kann und bringt einen großen Erfahrungsschatz mit. Er ist ein absoluter Profi nicht nur auf, sondern auch neben der Platte und somit ein enormes Vorbild gerade für junge Spieler."

Däne bereits seit 2008 bei der SG

Svan steht bereits seit 2008 beim dreimaligen deutschen Meister unter Vertrag. Er war von GOG Svendborg TGI aus seiner Heimat an die Förde gewechselt. Seitdem ist der Rechtsaußen Leistungsträger beim Bundesligisten. Und nun zu seiner großen Freude auch Kapitän. "Für mich ist es eine große Ehre, dieses Amt bei der SG ausüben zu dürfen. Seit ich Handball spiele, habe ich Verantwortung übernommen und bin gerne bereit, das auch in dieser Form zu tun. Dass ich die Nachfolge von Tobias antreten darf macht mich unheimlich stolz", sagte der 35-Jährige.