Stand: 07.02.2018 21:42 Uhr

Starke Kieler "Zebras" ringen Veszprém nieder von Christian Görtzen, NDR.de

Dem deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel ist nach der EM-Pause in der Champions League ein ganz starker Auftritt gelungen. Die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Alfred Gislason rang am Mittwochabend vor 9.500 Zuschauern in eigener Halle den ungarischen Abonnementmeister Veszprém mit 22:20 (14:9) nieder. Das Hinspiel am Plattensee hatte der THW nur knapp mit 24:26 verloren. Dank des verdienten Erfolges dürfen die Kieler "Zebras" nun für das Achtelfinale in der "Königsklasse" planen. Sie belegen in der Tabelle der Gruppe B mit jetzt 13 Zählern den vierten Platz - unmmittelbar hinter den punktgleichen Ungarn, die seit dem vergangenen Sommer vom ehemaligen Flensburger Coach Ljubomir Vranjes trainiert werden. Sollte am Sonntag der slowenische Club Celje gegen das französische Spitzenteam von Paris Saint-Germain nicht gewinnen, hätten die Kieler vorzeitig das Achtelfinale erreicht.

"Zebras" beeindrucken mit Leidenschaft

Links Ergebnisse Handball-Champions-League, Gruppe B Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe B in der Handball-Champions-League. mehr

Obwohl die Norddeutschen auf Spielmacher Domagoj Duvnjak (Muskelfaserriss in der rechten Wade), Kreisläufer Rene Toft Hansen (Adduktoren-Probleme) sowie Rückraumspieler Christian Dissinger und Linksaußen Raul Santos (beide Reha nach Knieverletzungen) verzichten mussten, traten sie von Beginn an enorm entschlossen und engagiert auf. In Niklas Landin war schnell der nötige Rückhalt da, der dänische Nationaltorhüter parierte in der achten Minute beim Stand von 4:3 einen Siebenmeter des Ex-Kielers Momir Ilic. Und auch durch eine kleine Schwächephase mit einem verworfenen Strafwurf von Niclas Ekberg (16.) und einer vergebenenen 1:1-Situation von Rune Dahmke gegen Gäste-Keeper Roland Mikler ließen sich die "Zebras" nicht aus der Bahn werfen.

Im Gegenteil: Es wirkte fast, als würden daraus nochmals Kräfte erwachsen. Und so zog der THW dem ungarischen Abonnementmeister Tor um Tor davon. Dahmke fing einen etwas zu weit geratenen Pass von Steffen Weinhold noch und traf herrlich per Tempo-Gegenstoß zum 10:7 (23.), und Ekberg erzielte drei Minuten später ebenso sehenswert von Rechtsaußen das 12:8. Die Magyaren wussten jetzt kaum, wie ihnen geschah. In den letzten Sekunden einer starken ersten Halbzeit trumpfte der schwedische Spielgestalter und Duvnjak-Vertreter Lukas Nilsson auf. Zwei Tore ließ der EM-Silbermedaillengewinner, den zuletzt eine Achillessehnen-Blessur geplagt hatte, noch vor der Sirene folgen. Mit 14:9 ging es in die Kabine - unter frenetischem Applaus der eigenen Fans.

Kiel verteidigt entschlossen den Vorsprung

THW Kiel - MKB Veszprém KC 22:20 (14:9) Tore Kiel: Nilsson (7), Ekberg (7/1), Zarabec (4/3), Weinhold (2), Dahmke (1), Bilyk (1)

Tore Veszprém: Ilic (5), Marguc (4/3), Manaskov (4), Tönnesen (2), Nenadic (2), Nilsson (1), Nagy (1), Lekai (1)

Zuschauer: 9.500

Der Wiederbeginn lief allerdings nicht wie geplant. Aufgrund eines Wechselfehlers - Marko Vujin war zu früh auf das Spielfeld gelaufen - mussten die Kieler beim Stand von 14:11 in doppelter Unterzahl spielen. Es gelang ihnen, diese schwierige Phase ohne Gegentor zu überstehen. Allerdings schmolz in der Folgezeit der Vorsprung - auch, weil Ekberg einen Siebenmeter nicht nutzte. Máté Lékai verkürzte aus Sicht der Gäste auf 14:15 (39.). Gislason reagierte, wechselte Andreas Wolff für Landin ein. Die Schleswig-Holsteiner verteidigten mit großer Leidenschaft die knappe Führung. Ekberg vergab beim Stand von 20:18 bei einem Tempo-Gegenstoß die Gelegenheit. Veszprém ließ nicht locker, doch am Ende setzen sich die Kieler - vor allem auch dank der Paraden von Wolff - verdient durch. Ekberg traf im ersten Pflichtspiel l des Jahres achtmal, Nilsson und Miha Zarabec erzielten sieben Treffer.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 07.02.2018 | 22:40 Uhr