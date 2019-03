Stand: 28.03.2019 20:48 Uhr

Spannung pur: Flensburgs Serie reißt in Magdeburg von Ingmar Deneke, NDR.de

Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt kann doch noch verlieren und ist auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung erstmals in dieser Saison gestolpert. Im Topspiel beim als Angstgegner gehandelten SC Magdeburg unterlagen die Norddeutschen am Donnerstagabend mit 23:24 (12:11). "Das tut uns schon weh, aber wir wussten, dass dieser Tag kommen würde. Am Ende haben Kleinigkeiten gegen uns entschieden", sagte SG-Trainer Maik Machulla. Magdeburg hatte die Flensburger bereits im Achtelfinale des DHB-Pokals bezwungen und war zudem das letzte Team, gegen das die SG vor über einem Jahr in der Liga verloren hatte. Der Meister (48:2) büßte damit am 26. Spieltag erstmals Punkte auf Verfolger THW Kiel (46:6) ein. Die "Zebras" feierten gegen die Eulen Ludwigshafen einen klaren 36:21 (18:10)-Sieg.

Intensives Topspiel

Kein Abtasten, stattdessen volle Intensität vom Anwurf weg. Das Duell der beiden Spitzenteams hatte Endspielcharakter und kam wie eine 60 Minuten lange Schlussphase daher. Die Flensburger mussten dabei nicht nur gegen einen hochmotivierten Gegner kämpfen, sondern auch gegen die lautstarken Magdeburger Fans ankommen. Weder die SG noch der SCM konnten sich in der ersten Hälfte absetzen, die Führung wechselte mehrfach. Mit einem 12:11 für den Spitzenreiter ging die Partie in die Pause. Während Magdeburg optische Vorteile hatte, bestachen die Flensburger mit ihrer Effektivität.

Flensburg lässt sich nicht abschütteln

Magdeburg - Flensburg 24:23 (11:12) Tore Magdeburg: Damgaard (7), Musche (5/3), Lagergren (3), Bezjak (3), Weber (3/1), Musa (2), Chrapkowski (1)

Tore Flensburg: Svan (7), Jondal (6/1), Hald Jensen (4), Lauge (2), Gottfridsson (2), Rpd (1), Sogard Johannessen (1)

Zuschauer: 6.600

Nach dem Durchschnaufen tat sich der deutsche Meister allerdings erst mal schwer mit dem Torewerfen und musste Magdeburg den Vortritt lassen (15:17/40.). Doch als die Gastgeber die Chance auf eine Drei-Tore-Führung hatten, kam die SG wieder ran und konnte zum 18:18 ausgleichen (45.). Flensburg profitierte in dieser Phase von der mangelnden Chancenverwertung des Gegners. "Wir haben noch viel Zeit. Weiter Gas geben", sagte Trainer Maik Machulla mit bewunderswert ruhiger Stimme während einer Auszeit (48.). Auch seine Spieler behielten die Nerven, Rechtsaußen Lasse Svan traf kurz darauf zum 21:20.

Dramatische Schlussphase

Die Schlussphase bot die erwartete Dramatik, die Abwehrreihen verteidigten leidenschaftlich, boten wenig Platz, sodass jedes Tor enorm wertvoll war. Beim Stand von 23:23 war Magdeburg 20 Sekunden vor Schluss nach einer Auszeit in Ballbesitz. Rechtsaußen Robert Weber wurde freigespielt und versenkte seinen Wurf wenige Sekunden vor der Sirene - Flensburg war zum ersten Mal in dieser Saison geschlagen.

Kiel gewinnt leicht und locker

Keine Mühe hatte Verfolger Kiel beim Schützenfest gegen das Tabellenschlusslicht aus Ludwigshafen. Schon zur Pause war die Partie bei einem Sechs-Tore-Polster des Favoriten entschieden. Niclas Ekberg war mit 15 Toren überragender Mann auf dem Parkett.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 21.03.2019 | 22:40 Uhr