Souveräner Champions-League-Sieg des THW Kiel gegen Saporoschje Stand: 04.02.2021 22:46 Uhr Titelverteidiger THW Kiel ist mit einem überzeugenden Heimsieg in das Champions-League-Jahr 2021 gestartet. Vier Tage nach dem WM-Finale fertigte der deutsche Handball-Rekordmeister Saporoschje mit 34:23 (16:12) ab.

von Matthias Heidrich

Eigentlich sollten beide Teams schon im vergangenen Oktober in Kiel aufeinandertreffen. Doch nach 14 Corona-Fällen beim ukrainischen Meister hatte der Weltverband EHF die Begegnung auf Anfang Februar verlegt.

So stand bei den Kielern nicht der dänische Weltmeister Niklas Landin im Tor, sondern Dario Quenstedt durfte von Beginn an ran. Zusammen mit den ausgeruhten deutschen Nationalspielern Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler und auch Steffen Weinhold, die alle auf die WM in Ägypten verzichtet hatten, beherrschten die Gastgeber die Ukrainer fast nach Belieben. Die 7:3-Führung nach zwölf Minuten war ebenso deutlich wie verdient. Auch zur Pause lag der THW mit vier Toren vorn, mit etwas mehr Konsequenz im Angriff hätten es aber durchaus mehr sein können.

Quenstedt im THW-Tor überragend

Für den deutschen Rekordmeister reichte es aber auch so. Selbst mit angezogener Handbremse hatten die Schleswig-Holsteiner auch in den zweiten 30 Minuten alles im Griff. Nach 46 Minuten führten die "Zebras" mit 25:16. Quenstedt wurde in dieser Phase zu einer unüberwindlichen Wand, nahm Saporoschje zahlreiche Würfe weg. WM-Held Landin konnte entspannt auf der Ersatzbank sitzenbleiben. Seine Dienste wurden nicht gebraucht. Die Kieler zogen Tor um Tor davon und fuhren mit dem Kantersieg gegen die überforderten Ukrainer den vierten Erfolg in der Gruppe B ein.

THW Kiel - HC Saporoschje 34:23 (16:12) Tore THW Kiel: Duvnjak 8, Weinhold 5, Ekberg 4/3, Reinkind 4, Sunnefeldt 4, Pekeler 3, Ehrig 2, Voigt 2, Wiencek 2

THW Kiel - HC Saporoschje 34:23 (16:12) Tore THW Kiel: Duvnjak 8, Weinhold 5, Ekberg 4/3, Reinkind 4, Sunnefeldt 4, Pekeler 3, Ehrig 2, Voigt 2, Wiencek 2

HC Saporoschje: Kosakewytsch 5, Malasinskas 4/1, Puchouski 4, Denysow 3, Babitschew 1, Bochan 1, Gurkowsky 1, Horiha 1, Krawtschenko 1, Molina Cosano 1, Orbovic 1

