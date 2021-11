Sieg gegen Aalborg: THW Kiel legt in der Champions League nach Stand: 18.11.2021 20:23 Uhr Für den deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel geht es weiter in die richtige Richtung: Nach zwei Erfolgen in der Bundesliga gewannen die "Zebras" am Donnerstagabend in der Champions League mit 31:28 (17:14) gegen Aalborg Handbold.

von Christian Görtzen

Der Lohn der Arbeit ist eine Festigung der guten Position in der Gruppe A. Das Team von Trainer Filip Jicha liegt nach dem siebten Spieltag - also nach der Hinrunde - mit 11:3 Punkten auf dem zweiten Platz hinter Montpellier HB (11:3). Sollten die Kieler auch nach der Rückrunde dort zu finden sein, würden sie sich einige Mühen ersparen. Denn die Ersten und Zweiten der beiden Achtergruppen überspringen das Achtelfinale und ziehen direkt ins Viertelfinale ein.

Für den THW gibt es am kommenden Mittwoch ein schnelles Wiedersehen mit dem Gegner: Dann findet in Aalborg das Rückspiel statt. Schon einen Tag vor den Kielern hatte die SG Flensburg-Handewitt ihr Heimspiel gegen Dinamo Bukarest erfolgreich bestritten.

THW übersteht doppelte Unterzahl ordentlich

Auf den starken Beginn der Gäste fanden die Kieler mit einem 3:0-Lauf zum 4:4 (7.) schnell die passende Antwort. Die Norddeutschen wirkten allerdings in der Anfangsphase im Abwehrzentrum anfällig. Zu oft rissen die Dänen hier Lücken auf. THW-Torwart Niklas Landin verhinderte durch starke Paraden Schlimmeres.

Nach einer Viertelstunde sahen sich die Norddeutschen beim Stand von 8:7 vor eine Herausforderung gestellt: Nur acht Sekunden, nachdem Domagoj Duvnjak zu Recht wegen Fußspiels eine Zeitstrafe erhalten hatte, musste auch Sander Sagosen wegen Trikotziehens für zwei Minuten pausieren. Kiel überstand die die doppelte Unterzahl mit einem 0:1 sehr ordentlich.

Nach der Wiederherstellung der Gleichzahl auf dem Spielfeld drehten die "Zebras" auf. In der Deckung standen sie jetzt kompakter, und vorne wurden die Chancen besser genutzt. Die Folge: Kiel zog dem Champions-League-Finalisten der Vorsaison langsam, aber sicher davon. Harald Reinkind sorgte mit dem 16:12 (28.) für die erste Vier-Tore-Führung des deutschen Rekordmeisters, der nach dem Ende der ersten Hälfte immerhin noch mit 17:14 vorne lag.

Kiel schlingert - aber Landin ist zur Stelle

Die Gastgeber strahlten auch nach dem Wiederbeginn zunächst viel Selbstsicherheit aus. Es schien zeitweilig so, als läge die sportliche Krise der Schleswig-Holsteiner schon viele Wochen zurück. Nach dem 28:22 (48.) durch Hendrik Pekeler deutete zumindest nicht viel darauf hin, dass es noch einmal eng werden könnte. Wurde es aber. In der Schlussphase schmolz der schöne Vorsprung ganz bedenklich. Aalborg mit dem Ex-Kieler Aron Palmarsson in den eigenen Reihen kam durch Kristian Bjornsen bis auf ein Tor (27:28/55.) heran.

THW Kiel - Aalborg Handbold 31:28 (17:14) Tore Kiel: Ekberg (7/3), Pekeler (7), Sagosen (6), Bilyk (2), Landin Jacobsen (3), Weinhold (3), Duvnjak (1), Reinkind (1), Wiencek (1)

Tore Aalborg: Juul-Lassen (8/6), Claar (4), Björnsen (3), Jakobsen (3), Sandell (3), Barthold (2), Mollgaard Jensen (2), Palmarsson (2)

Zuschauer: 10.285

Mehr ließen die Norddeutschen aber nicht zu - anders als im Heimspiel gegen Pick Szeged. Wieder einmal war Landin im Tor da, als er dringend gebraucht wurde. Er wehrte einige Würfe ab und trug entscheidend dazu bei, dass der Gewinn der beiden Punkte gelang. Vorne trafen noch Duvnjak, Reinkind und Niclas Ekberg. Letzterer war zusammen mit Pekeler (beide sieben Treffer) auch erfolgreichster THW-Spieler.

