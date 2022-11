SG Flensburg-Handewitt mit Remis bei der MT Melsungen Stand: 20.11.2022 15:39 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga erneut einen Punktverlust hinnehmen müssen. Am Sonntag kamen die Schleswig-Holsteiner bei der zuletzt so starken MT Melsungen nicht über ein 25:25 (12:12) hinaus.

von Johannes Freytag

Durch das Remis bei den Hessen, die zuvor in der Liga fünfmal in Folge gewonnen hatten, zog Flensburg in der Tabelle zwar vorerst an Meister Magdeburg (zwei Spiele weniger) vorbei auf Rang vier, hat aber auch schon acht Minuspunkte auf dem Konto. Bester Werfer der Norddeutschen war Aaron Mensing mit fünf Treffern.

Der SG-Tross blieb am Sonntag in Hessen und fliegt Montagmittag von Frankfurt aus nach Island, wo schon am Dienstag (20.45 Uhr) das Spiel in der European League bei Valur Reykjavik ansteht. In der Bundesliga geht es für die Flensburger am Sonntag (16:05 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den TVB Stuttgart weiter.

SG-Keeper Buric trifft an seinem Geburtstag

Beide Teams hatten vor der Partie personelle Probleme zu beklagen: Bei der MT fehlten sechs Profis, die SG musste weiter ohne die Schlüsselspieler Jim Gottfridsson und Magnus Röd auskommen. Die Gäste erwischten den besseren Start (5./3:1), vergaben aber anschließend durch überhastete Abschlüsse eine höhere Führung. Teitur Einarsson warf zudem einen Siebenmeter über das Tor, so blieb es eine ausgeglichene Partie (20./8:8).

MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt 25:25 (12:12) im Stenogramm: Tore Melsungen: Häfner 7, Casado 4, Malasinskas 4/3, E. Jonsson 3, Arnarsson 2, A. Gomes 2, Kalarasch 2, Martinovic 1/1

Tore Flensburg: Mensing 5, Johannessen 4, Kjaer Möller 4, Golla 3, E. M. Jakobsen 3/1, Einarsson 2, J. Hansen 2, B. Buric 1, Semper 1

Zuschauer: 4.309

Zeitstrafen: 4 / 2

SG-Coach Maik Machulla mahnte in einer Auszeit "mehr Struktur" in den Angriffen an. Vergeblich, denn weiterhin lief in der Flensburger Offensive wenig zusammen, und so lagen die Gastgeber plötzlich erstmals mit zwei Toren vorne (25./11:9).

Aber die Schleswig-Holsteiner nutzten eine Zeitstrafe für Melsungens Elvar Jonsson effektiv: Nach einer Parade traf Geburtstagskind Benjamin Buric - er wurde 32 Jahre alt - mit seinem ersten Saisontor zum 12:12 ins leere MT-Tor. Kurz darauf gelang Emil Jakobsen das gleiche Kunststück - doch die Halbzeitsirene war erklungen, bevor der Ball hinter der Linie war.

Drama in der Schlussphase - MT gleicht per Siebenmeter aus

Vergebene Torchancen gab es für die SG in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs en masse: Immer wieder scheiterten die Gäste an Melsungens Keeper Nebojsa Simic, der sein Tor mehr oder minder zunagelte und dabei auch einen Siebenmeter von Emil Jakobsen parierte (42./16:17). Machulla hatte erneut großen Gesprächsbedarf, lobte in seiner Auszeit die Abwehrarbeit seines Teams und wurde dann rustikal: "Es wird Zeit, dass wir uns für die Chancen-Scheiße endlich belohnen!"

Offenbar benötigte seine Mannschaft diese Ansage, denn es wurde tatsächlich besser: Mit einem 3:0-Lauf zog Flensburg auf zwei Tore weg (47./19:17). Aber es blieb ein fehlerbehaftetes Spiel, dem die starken Keeper auf beiden Seiten ihren Stempel aufdrückten. Es ging hin und her und wurde in der Schlussphase zum Krimi: Die Führung wechselte permanent, 37 Sekunden vor dem Ende traf Göran Sögard zum 25:24 für die Gäste - der Sieg? Nein, Aidenas Malasinskas erzielte per Siebenmeter doch noch den Ausgleich.

