Flensburgs Handballer lassen weiter Federn von Ines Bellinger, NDR.de

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stolpern weiter durch die Saison. Nach der 27:34-Heimniederlage gegen den FC Barcelona in der Champions League ließ der deutsche Meister am Sonnabend überraschend auch beim TVB Stuttgart Federn. Der Außenseiter rang dem haushohen Favoriten beim 23:23 (11:12) einen Punkt ab. Flensburg, das technische Probleme und Abstimmungsschwierigkeiten in der Abwehr offenbarte, verpasste damit den Sprung auf Platz zwei. Beste Werfer waren der Stuttgarter Patrick Zieker (6) und Flensburgs Kreisläufer Johannes Golla (5).

Für die Mannschaft von Trainer Maik Machulla geht es mit einer denkbar schwierigen Aufgabe weiter. Am kommenden Mittwoch (19 Uhr) empfängt die SG in der Champions League Paris St. Germain, das punktgleich mit Barcelona die Gruppe A anführt.

Johannessen verletzt sich am Sprunggelenk

TVB Stuttgart - SG Flensburg-Handewitt 23:23 (12:11) Tore für Stuttgart: Zieker (6/1), Schmidt (5), Weiß (3), Faluvegi (2), Markotic (2), Pfattheicher (1), Peschewski (1), Röthlisberger (1), Lönn (1), Häfner (1)

Tore für Flensburg: Golla (5), Jöndal (4/1), Röd (4), Svan (2), Zachariassen (2), Jeppsson (2), Gottfridsson (2), Jurecki (1), Lier (1/1)

Zuschauer: 5.860

"Wir haben viel gesprochen. Die Mannschaft zeigt eine unglaubliche Moral und steht füreinander ein, das stimmt mich in dieser schwierigen Phase optimistisch", hatte Machulla vor der Partie in Stuttgart gesagt. Doch sein Team schleppte die Probleme auch mit ins Spiel gegen den krassen Außenseiter. Stuttgart ging schnell mit 2:0 in Führung und baute den Vorsprung in der 17. Minute erstmals auf drei Tore aus (8:5). Zu der Zeit hatte Machulla bereits Torhüter Benjamin Buric durch Torbjörn Bergerud ersetzt, weil der Stammkeeper keinen guten Abend erwischt hatte. Beim Stand von 9:6 (17.) nahm Machulla seine erste Auszeit, stellte in der Defensive auf 6:0 um und forderte seine Spieler auf, die Stuttgarter im Angriff früher zu stören. Zu allem Überfluss verletzte sich Rückraumspieler Göran Johannessen, Flensburgs zweitbester Torschütze, schon nach fünf Minuten am rechten Sprunggelenk und konnte nicht mehr eingesetzt werden.

Routinier Bitter bringt SG-Spieler zur Verzweiflung

Anders als die Flensburger Torhüter lief Stuttgarts Keeper Johannes Bitter zu großer Form auf. Der 37-Jährige trug entscheidend dazu bei, dass Flensburg mit seiner Torausbeute weit unter dem Schnitt blieb und Stuttgart ein 12:11 mit in die Pause nehmen konnte. Nach Wiederbeginn fiel in der torarmen Partie dreieinhalb Minuten lang überhaupt kein Treffer, ehe Flensburgs Golla das 12:12 gelang (34.). Doch das war nicht die Wende für den Favoriten. Der TVB zog wieder davon - und wie! Das 18:15 (43.) erzielte Sascha Pfattheicher mit einem Kempa-Trick.

Ausgleich drei Sekunden vor Schluss

Je länger das Spiel dauerte, desto mehr erinnerte es an das 29:26 gegen die Eulen Ludwigshafen, als die Flensburger gegen den Vorletzten erst mit einem energischen Schlusspurt zum Erfolg kamen. Beim Stand von 19:17 für Stuttgart parierte Bitter einen Siebenmeter gegen Marvin Lier (47.). Kurz darauf glich Michal Jurecki zum 19:19 aus (49.). Doch der SG gelang es erneut nicht, in Führung zu gehen. Erst in der 56. Minute lag der Favorit erstmals vorn, als Magnus Jöndal das 22:21 erzielte. Jöndal verwandelte danach einen Siebenmeter zum 23:22 (58.), und im Gegenzug wurde ein Tor von Adam Lönn wegen eines Schrittfehlers nicht anerkannt. Flensburg spielte danach fast bis zur Schlusssirene in Unterzahl und musste drei Sekunden vor dem Ende das 23:23 durch Lönn hinnehmen. Stuttgart feierte den überraschenden Punktgewinn wie einen Sieg.

