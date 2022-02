SG Flensburg-Handewitt holt Norweger Pedersen als Wanne-Nachfolger

Flensburg holt Norweger Pedersen als Wanne-Nachfolger Stand: 22.02.2022 16:13 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat den Norweger August Pedersen als neuen Linksaußen verpflichtet. Er tritt auf der Position in die großen Fußstapfen von Hampus Wanne.

Der schleswig-holsteinische Club hat schnell für Klarheit gesorgt. Keine 24 Stunden, nachdem der Weggang von Linksaußen Wanne zum Ende dieser Saison bekannt gegeben wurde, präsentierte die SG Pedersen als Nachfolger. Der 27-Jährige kommt von norwegischen Verein Drammen HK an die Förde und unterschrieb für zwei Jahre bis zum 30. Juni 2024.

"Er überzeugt durch seine Abwehrarbeit, sein Gegenstoßspiel und seine Wurfqualität, sein Gesamtpaket war daher für uns entscheidend", sagte Trainer Maik Machulla: "Emil hat einmal mehr während der EM seine Qualitäten unter Beweis gestellt, daher haben wir vollstes Vertrauen in ihn."

Pedersen: Bei der SG "nächsten Schritt gehen"

In Pedersen wechselt ein bereits international erfahrener Linksaußen zur SG. Bis 2021 spielte er beim dänischen Erstligisten Bjerringbro-Silkeborg, mit dem am EHF Cup und EHF European League teilnahm. "Als die Anfrage der SG kam, musste ich nicht lange überlegen", so Pedersen. "Gerne möchte ich hier den nächsten Schritt für mich gehen. Die SG, die HBL und natürlich die Champions League reizen mich sehr."

