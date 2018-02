Stand: 17.02.2018 18:53 Uhr

SG Flensburg-Handewitt geht bei PSG unter von Christian Görtzen, NDR.de

Die SG Flensburg-Handewitt hat die Terminhatz im Handball-Kalender am Sonnabend bitter bezahlt. Im Spitzenspiel der Champions League der Gruppe B war der Zweitplatzierte beim Ersten Paris Saint-Germain ohne jede Chance auf einen Punktgewinn. Keine 48 Stunden nach dem 33:29 in der Bundesliga gegen die MT Melsungen musste sich die SG in der französischen Hauptstadt vor 3.500 Zuschauern mit 21:29 (10:19) geschlagen geben. Flensburg weist in der Achtergruppe nach zwölf Spieltagen 15 Punkte vor. Das Team fiel hinter Vészprem aus Ungarn auf den dritten Rang zurück, der THW Kiel (am Sonntag, 16.50 Uhr, beim dänischen Club Aalborg) ist Vierter.

PSG überrennt müde wirkende Flensburger

"Mit Paris kommt eine Urgewalt auf uns zu", hatte SG-Trainer Maik Machulla vor der Reise in die französische Hauptstadt gesagt. Und schon in den ersten Minuten zeigte sich, wie richtig der SG-Trainer mit dieser Einschätzung lag. Nach einem guten Start und einem 4:4 (6.) zog das Star-Ensemble von der Seine den Norddeutschen dank eines 4:0-Laufes davon, der deutsche Nationalspieler Uwe Gensheimer erzielte per Siebenmeter das 8:4 (11.). Die Schleswig-Holsteiner machten es den Franzosen durch eklatante Lücken in der Deckung allerdings auch sehr leicht. Und im Tor der Gäste bekam Mattias Andersson kaum eine Hand an den Ball.

Anders als zuvor im Spiel gegen Melsungen, als der schwedische Routinier trotz anfänglich mäßiger Leistung den Platz zwischen den Pfosten behielt, nahm Machulla in Paris einen Tausch vor. Kevin Möller kam für den 39-Jährigen. Besser wurde es danach aber auch nicht: PSG traf gegen einen ausgelaugt wirkenden Gegner beinahe nach Belieben. Aus einem 14:9 (23.) machten die Franzosen eine 19:10-Pausenführung. Die SG-Fans dürften damit schon nach der Hälfte der Spielzeit nicht mehr ernsthaft an einen Punktgewinn gedacht haben.

SG lässt Rückstand nicht noch weiter anwachsen

Paris Saint-Germain - SG Flensburg-Handewitt 29:21 (19:10) Tore Paris Saint-Germain: Gensheimer 5/2, N. Karabatic 5, L. Karabatic 4, Remili 4, Abalo 3, Keita 2, Sagosen 2/1, Stepancic 2, Kounkoud 1, Narcisse 1

Tore Flensburg-Handewitt: Mahé 6/2, Röd 5, Mogensen 4, H. Toft Hansen 4, Lauge Schmidt 1, Svan 1

Zuschauer: 3.500

Strafminuten: 6 / 4

Bei den Norddeutschen ging es im zweiten Abschnitt nur noch um Schadensbegrenzung - dies gelang immerhin. Kentin Mahé traf in der 45. Minute zum 16:25. Die Partie plätscherte in der Schlussphase dahin. Letztlich verlor die SG mit 21:29. Erfolgreichster Torschütze bei den Flensburgern war Mahé mit sechs Treffern. Nach der 29:33-Niederlage Ende September in Flensburg ging damit für den Champions-League-Sieger von 2014 auch das zweite Aufeinandertreffen mit den Franzosen verloren.

