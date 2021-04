SG Flensburg-Handewitt festigt Tabellenführung Stand: 25.04.2021 15:40 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat am Sonntag mit einem 32:30 (18:15) bei der MT Melsungen gewonnen und damit seine Spitzenposition untermauert. Der THW Kiel kann heute in Essen noch nachziehen.

Mit einem souveränen Auftritt hat die SG Flensburg-Handewitt die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga verteidigt. Der Champions-League-Viertelfinalist gewann am Sonntag das schwere Auswärtsspiel bei der MT Melsungen mit 32:30 (18:15) und geht als Spitzenreiter mit 46:4 Punkten in die letzte länderspielbedingte Pause vor der Titelentscheidung. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla ist nun seit 28 Pflichtspielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es am 18. Oktober 2020 beim Titelrivalen und Rekordmeister THW Kiel (43:5 Zähler), der um 16 Uhr beim Aufsteiger TuSEM Essen spielt. "Ich bin sehr stolz", sagte Machulla. "Jetzt hoffe ich, dass alle gesund von den Länderspielen zurückkommen."

MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt 30:32 (15:18) Tore Melsungen: Häfner 8, Kastening 8/2, Pavlovic 5, Kühn 3, Allendorf 2, Reichmann 2/2, Arnarsson 1, Danner 1

Tore Flensburg: Wanne 11/6, Golla 5, Johannessen 5, Svan 4, Gottfridsson 2, Röd 2, Hald 1, Larsen 1, Petersson 1

Strafminuten: 6:2

Vor leeren Rängen in Kassel starteten die Gastgeber zwar besser, ab Mitte der ersten Halbzeit kontrollierte dann aber Flensburg die Partie. Immer wenn die Nordhessen drauf und dran waren, den Anschluss herzustellen, zog die SG wieder davon. Überragender Spieler der Partie war Hampus Wanne, der Flensburger erzielte elf Tore, davon sechs per Siebenmeter. Für Melsungen trafen die Nationalspieler Kai Häfner und Timo Kastening jeweils achtmal.

Weitere Informationen Bangen im Handball: Bloß keine weiteren Fälle in Kiel und Flensburg! Die HBL denkt noch nicht an einen Abbruch der Saison. Das Hygienekonzept soll aber verschärft werden. Das stellt Zweitligisten vor Probleme. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 25.04.2021 | 19:30 Uhr