SG Flensburg-Handewitt feiert Heimsieg gegen TBV Lemgo Lippe Stand: 19.12.2023 20:31 Uhr Der SG Flensburg-Handewitt ist in der Handball-Bundesliga die angestrebte Reaktion auf die Niederlage in Göppingen gelungen. Die Norddeutschen siegten am Dienstagabend zu Hause mit 34:29 (17:13) gegen den TBV Lemgo Lippe.

von Christian Görtzen

Durch den Gewinn der beiden Punkte im letzten Heimspiel des Jahres bleibt die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau in der Tabelle an den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg dran. Flensburg hat nach 17 absolvierten Partien nun 26:8 Zähler auf dem Konto.

SG-Profi Möller trumpft auf in Hälfte eins

Drei Tage nach der bitteren Last-Second-Niederlage bei Frisch Auf Göppingen lief es für die Flensburger zunächst zwar etwas unrund. Doch die Gäste halfen durch mehrere technische Fehler, welche die SG zu Toren nutzte. So hieß es nach einer Viertelstunde 10:5 für die Schleswig-Holsteiner. Rückraumschütze Lasse Möller sorgte wenig später mit seinem fünften Treffer (bei fünf Würfen) für das 12:6. Größer wurde der Vorsprung in Hälfte eins aber nicht.

Im Gegenteil - er schmolz bedenklich. Wie schon so oft ließen die Flensburger auch diesmal im Gefühl einer scheinbar sicheren Führung in der Konzentration nach. Und so kam der TBV, der zuletzt 1996 in Flensburg gewonnen hatte, kurz vor der Pause bis auf zwei Tore (12:14, 25.) heran. In den restlichen Minuten des ersten Abschnitts war SG-Torhüter Kevin Möller der bestimmende Mann. Der Däne wehrte einige Würfe auf sein Gehäuse ab, und so konnten die Flensburger mit einem 17:13 in die Kabine gehen.

SG Flensburg-Handewitt - TBV Lemgo Lippe 34:29 (17:13) Tore Flensburg-Handewitt: L. K. Möller 8, Einarsson 7, Golla 4, Gottfridsson 3, Jörgensen 3, Horgen 2, Larsen 2, Pytlick 2, B. Buric 1, J. Hansen 1, E. M. Jakobsen 1

Tore Lemgo Lippe: Laerke 6, Hutecek 5, Simak 4, Petrovsky 3, Schagen 3, Carstensen 2, Versteijnen 2, Zehnder 2/2, Brosch 1, Houtepen 1

Zuschauer: 5.802

Strafminuten: 6 / -

Lemgo Lippe mühte sich nach Wiederbeginn zwar, den Anschluss herzustellen. Doch die Flensburger wirkten nun weitaus konzentrierter. Der Däne Simon Pytlick, der nach auskurierter Fußverletzung zurück im Team war, sorgte zehn Minuten vor der Schlusssirene wieder für einen Sechs-Tore-Vorsprung (31:25). Und da auch der ins SG-Tor gekommene Benjamin Buric danach einige Würfe der Gäste parierte, wurde es dieses Mal für Flensburg in der Schlussphase nicht mehr nervenaufreibend. Erfolgreichster SG-Profi war Möller mit acht Treffern.

