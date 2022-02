SG Flensburg-Handewitt besiegt ihr Erlangen-Trauma Stand: 20.02.2022 15:38 Uhr Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt: Nach einem Remis im Bundesliga-Hinspiel und einer Niederlage im DHB-Pokal gewannen die Norddeutschen am Sonntag in der Bundesliga-Rückrunde mit 30:26 (15:13) beim HC Erlangen.

Anders als im vergangenen Auswärtsspiel in Wetzlar, als in den letzten Minuten eine 5:0-Führung in den verspielt worden war, zeigten sich die Schleswig-Holsteiner in Nürnberg in der Schlussphase nervenstärker. Genau das hatte SG-Coach Maik Machulla von seinem Team nach dem Remis in Wetzlar auch gefordert - vier Mal seien in dieser Saison Siege auf der Zielgeraden verspielt worden. Durch den Erfolg beim HC Erlangen haben die Flensburger am 21. Spieltag ihre geringen Chancen auf den Titelgewinn aufrechterhalten.

Flensburg lässt sich nicht vom Weg abbringen

In der ersten Hälfte hatte es schon kurzzeitig danach ausgesehen, als könnten sich die in der Deckung kompakt stehenden Flensburger womöglich von ihrem Gegner absetzen. Magnus Röd erzielte das 10:5 (16.). Doch ganz so einfach sollte es nicht werden, Erlangen biss sich förmlich in die Partie hinein und kam, angetrieben vom ehemaligen Flensburger Simon Jeppson, bis zur Pause auf 13:15 heran.

HC Erlangen - SG Flensburg-Handewitt 26:30 (13:15) Tore Erlangen: Jeppsson 7/2, Steinert 5/3, Bissel 4, S. Firnhaber 4, Büdel 2, Metzner 2, Leban 1, N. Link 1

Tore Flensburg: Wanne 6/5, Golla 5, Steinhauser 4, E. M. Jakobsen 3, Röd 3, Semper 3, Gottfridsson 2, Larsen 2, Hald 1, Johannessen 1

Strafminuten: 8 / 6

Disqualifikation: Steinert (55.) / -

Nach Wiederbeginn nutzten die Gäste ihre Chancen im Angriff wieder konsequenter, Marius Steinhauser brachte die SG gegen Mitte der zweiten Hälfte mit 25:20 in Führung (47.). Und anders als im Hinspiel ließ das Machulla-Team im Gefühl eines sicheren Sieges auch nicht nach. Erfolgreichster SG-Spieler war Linksaußen Hampus Wanne, der seine sechs Würfe auf das gegnerische Tor (darunter fünf Siebenmeter) allesamt verwandelte.

