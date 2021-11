SG Flensburg-Handewitt besiegt die Rhein-Neckar Löwen deutlich

SG Flensburg-Handewitt setzt Aufwärtstrend fort Stand: 13.11.2021 19:42 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga den zweiten Heimsieg innerhalb einer Woche gefeiert. Gegen die Rhein-Neckar Löwen gab es am Sonnabend einen 31:26 (17:11)-Erfolg.

Die Zuschauer in der fast ausverkauften Halle in Flensburg sahen eine SG, die in der ersten Hälfte überragend spielte, dann einen klaren Vorsprung aus der Hand gab, am Ende aber doch deutlich die Oberhand behielt. Der Vizemeister hat nur noch einen Minuspunkt mehr auf dem Konto als der Tabellenzweite Füchse Berlin, der das Topspiel gegen den souveränen Spitzenreiter SC Magdeburg (22:0 Zähler) verlor.

Zunächst agierten die Flensburger wie beim 28:23 gegen die Füchse am vergangenen Mittwoch: Sie standen defensiv sehr kompakt, hatten einen starken Keeper Benjamin Buric in ihren Reihen und zeigten offensiv eine geschlossene Teamleistung.

Ebenfalls erfreulich für die Norddeutschen: Rückraumspieler Magnus Röd feierte nach überstandener Verletzung sein Saisondebüt.

Flensburg verspielt deutlichen Vorsprung

Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla spielte mit hohem Tempo, kam immer wieder zu Toren nach Gegenstößen und über die Außen. Bis zum 3:3 (9.) war die Partie ausgeglichen, anschließend zogen die Gastgeber immer weiter davon.

Statistik: SG Flensburg-Handewitt - RN Löwen 31:26 (17:11) Tore Flensburg: Wanne 7/3, Larsen 6, Gottfridsson 5, Svan 5, Einarsson 4, Golla 2, Hald 1, Mensing 1

Tore Löwen: Schmid 5, L. Nilsson 4, Ahouansou 3, Groetzki 3, Kohlbacher 3, Lagergren 3, Horzen 2, Kirkelökke 2, Gensheimer 1/1

Zuschauer: 5.577

Doch fühlten sich die Flensburger zu sicher? Die Konzentration ließ nach dem Seitenwechsel nach, die Löwen kamen heran und lagen in der 38. Minute beim Stand von 19:17 für die SG nur noch zwei Tore zurück. Und drei Minuten später glichen die Mannheimer tatsächlich aus - 20:20.

Letztlich doch klarer Sieg für die SG

Die Partie stand auf des Messers Schneide, drehte sich aber wieder zu Gunsten der Schleswig-Holsteiner, auch weil sich Löwen-Star Andy Schmid einige Fehlversuche leistete. In der 49. Minute markierte Hampus Wanne das 26:22, im Gegenzug parierte Keeper Kevin Möller den Wurf von Lukas Nilsson. Der Wille der Löwen war gebrochen, Flensburg feierte letztlich doch einen klaren Sieg.

