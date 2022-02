Stand: 06.02.2022 17:46 Uhr SG Flensburg-Handewitt: Zwei Corona-Fälle bei EM-Handballern

Bei Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt sind vor der Wiederaufnahme des Trainings mit allen Nationalspielern zwei Profis positiv auf Corona getestet worden. Wie die Schleswig-Holsteiner am Sonntag mitteilten, seien bei allen EM-Teilnehmern engmaschige PCR- und Schnelltests durchgeführt worden. "Bisher fielen bei zwei Nationalspielern die Ergebnisse positiv aus", heißt es in der Vereinsmitteilung. Welche Spieler betroffen sind, gab der Club nicht bekannt.

Weitere Informationen Handball-Bundesliga: Corona-Sonderregelung für erste Spiele nach EM Demnach dürfen Partien schon dann abgesagt werden, wenn sechs Feldspieler oder zwei Torhüter einer Mannschaft mit dem Coronavirus infiziert sind. mehr

Weitere Tests in der kommenden Woche

Die beide betroffenen Akteure haben sich in häusliche Isolation begeben und nehmen nicht am Mannschaftstraining teil. Um kein weiteres Risiko einer Ansteckung einzugehen, würden in der kommenden Woche weitere Testungen durchgeführt, teilte die SG mit.

