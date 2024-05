SG Flensburg-Handewitt: Vranjes will wieder die Champions League gewinnen Stand: 28.05.2024 08:32 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt strebt nach dem Gewinn der European League nach Höherem. Sportdirektor Ljubomir Vranjes gab beim Besuch im NDR Sportclub den Triumph in der Champions League als mittelfristiges Ziel aus.

von Christian Görtzen

"Unfassbar, das ist genau das, wofür ich zurückgekommen bin", sagte SG-Torhüter Kevin Möller überglücklich - und vom Feier-Marathon der vorangegangenen rund 24 Stunden etwas müde - am Montagabend auf dem Südermarkt. 2018 war der Däne als deutscher Meister für drei Spielzeiten nach Barcelona gegangen und 2021 zurückgekehrt.

Dass die Schleswig-Holsteiner ihren ersten Titel seit 2019 feiern konnten, daran hatte Möller gehörigen Anteil. Entsprechend euphorisch die Feier in der Flensburger Innenstadt. Rund 2.000 Fans bejubelten den 34-Jährigen, Trainer Nicolej Krickau und die gesamte Mannschaft für den Triumph in der European League - zugleich der erste internationale Titel nach zehn Jahren.

Drei Flensburger Partys binnen 24 Stunden

Für das Flensburger Team war die Feier auf dem Südermarkt die dritte Party seit Sonntagabend. Die erste war um kurz vor 20 Uhr mit der Schlusssirene in der Hamburger Arena gestartet, als der 36:31-Finalsieg gegen die Füchse Berlin feststand, die zweite nach der Rückkehr der Mannschaft an der Flensburger Arena kurz vor Mitternacht mit 800 Fans.

Zwischen Party I und Party II beschrieb SG-Sportdirektor Ljubomir Vranjes bei seinem Besuch im NDR Sportclub, welche Bedeutung der sechste Gewinn eines Europapokals für den Verein hat - und vor allem, welche Ziele der Club in den kommenden Jahren hat.

Der 50 Jahre alte Schwede mit serbischen Wurzeln baute die verbale Offensivaktion behutsam auf - wie einst auf dem Spielfeld, als er auf Rückraum-Mitte die Angriffe der Schweden gestaltete und mit dem Team einmal Weltmeister (1999) und dreimal Europameister (1998, 2000, 2002) wurde sowie einmal Olympia-Silber (2000) gewann.

SG will zurück in die Champions League

"Wir haben uns ja vor der Saison vorgenommen, dass wir wieder Titel gewinnen wollen. Intern haben wir von einem gesprochen", sagte der 1,66 Meter große Ex-Spielmacher. "Aber natürlich wollen wir in Zukunft gerne wieder die Champions League erreichen." Der jetzige Titel sei ein Schritt auf diesem Weg.

Vranjes sprach bis hierhin "nur" vom Erreichen der "Königsklasse", noch nicht von mehr. Es wirkte aber, übertragen auf die Bewegungen auf dem Spielfeld, als würde die Offensivaktion jetzt Fahrt aufnehmen. Und dann schien es, als habe der gebürtige Göteborger vor sich diese kleine Lücke erspäht, durch welche der Ball gespielt werden muss - nach vorne, mit Überzeugung! Vranjes: "Wir wollen in ein paar Jahren wieder Champions-League-Sieger werden!"

Einmal ist der SG dieser ganz große Coup bislang gelungen - in der Saison 2013/2014 war das. Trainer damals: Ljubomir Vranjes, der bis zum Abschied 2017 mit den Flensburgern auch Europapokalsieger der Pokalsieger (2012) und DHB-Pokalsieger (2015) wurde. Es folgten diverse Stationen als Coach: Veszprem (Ungarn), ungarische Nationalmannschaft, IFK Kristianstad (Schweden), slowenische Nationalmannschaft, Rhein-Neckar Löwen, USAM Nimes (Frankreich). Im Sommer 2023 kehrte der ehemalige SG-Profi (2006 bis 2009) zur SG zurück - in einer anderen Funktion.

Der Trainerjob reize ihn "gar nicht mehr", sagte er: "Ich habe mehrere Jahre als Trainer gearbeitet - das war schön, alles gut! Aber ich fühle mich sehr wohl in der Rolle, die ich jetzt habe. Es passt ganz einfach sehr gut für mich." Dass es in der Bundesliga in dieser Saison für die SG mit dem aktuellen dritten Tabellenplatz und deutlichem Rückstand auf den SC Magdeburg und die Füchse Berlin nicht ganz so gut läuft, ist erklärbar für den Sportdirektor.

"Unser Trainer hat ein Bild vor sich." Ljubomir Vranjes

Vranjes: "Bei Magdeburg und Berlin hat es auch ein paar Jahre gedauert. Unser Trainer Nicolej Krickau ist ja gerade erst im vergangenen Sommer zur SG gekommen, ich auch, und dann auch fünf neue Spieler. Man muss uns da schon Zeit geben. Es geht eben mal nach oben und mal nach unten - da muss man geduldig sein. Unser Trainer hat ein Bild vor sich."

Auf diesem Bild dürfte dann auch eine Szene vom Südermarkt zu sehen sein: Das SG-Team auf einer Bühne mit einer Trophäe und glücklichen, jubelnden Fans rundherum. Und diese Trophäe hätte dann nicht die Farbe Silber wie jetzt bei der European League, sondern Gold - für den Triumph in der Champions League. Auch Torhüter Möller hätte sicher nichts dagegen.

