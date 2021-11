SG Flensburg-Handewitt: Mit Rückenwind gegen Bukarest Stand: 15.11.2021 12:43 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt trifft am Mittwoch in der Handball-Champions-League auf Dinamo Bukarest. Für die Norddeutschen ein möglicherweise entscheidendes Duell in Richtung Achtelfinal-Qualifikation.

von Jan Kirschner

Zusammengerechnet 11.000 Zuschauer strömten in der vergangenen Woche zu zwei Spielen der SG Flensburg-Handewitt und befeuerten das Comeback der "Hölle Nord". Wie zu besten Zeiten wurde gefeiert und gesungen. Und als Krönung aller Glückseligkeiten meldeten sich die Nordlichter mit zwei Erfolgen in der Spitzengruppe der Bundesliga zurück. Mit diesem Rückenwind soll es am Mittwoch um 20.45 Uhr gegen Bukarest in der Champions League weitergehen.

SG-Keeper Möller warnt vor seinem Ex-Coach

Es ist ein richtungsweisendes Heimspiel. Die SG ist aktuell mit 3:9 Punkten Schlusslicht der Vorrundengruppe B. Der rumänische Meister, der erstmals nach Flensburg kommt, liegt nur einen Zähler besser auf Platz sechs, der den Einzug ins Achtelfinale bedeuten würde. "Wir stecken in einer richtig engen Gruppe, das zeigen die Ergebnisse", stellte Kevin Möller fest. "Sonst gab es in einer Gruppe immer zwei Mannschaften, die etwas abfielen - dieses Mal ist es nicht so."

Flensburgs Torwart kennt den Dinamo-Coach Xavier Pascual bestens, denn unter ihm trainierte er bis Sommer beim FC Barcelona. "Er ist ein Perfektionist und wird sich gegen uns etwas Besonders ausdenken", glaubt Möller. Im Dinamo-Kader steht auch Rückraumspieler Christian Dissinger, der von 2015 bis 2018 für den THW Kiel auflief. "Unser Ziel ist es, die Gruppenphase zu überstehen", sagt der ehemalige deutsche Nationalspieler. "Wir wissen, dass es sehr hart wird, aber wenn wir unser höchstes Niveau erreichen, können wir jedes Team schlagen."

Mensah: "Stimmung ist wieder gut"

Die SG strotzt allerdings wieder vor Selbstvertrauen. "Jeder von uns glaubt an das, was wir machen", so Rückraum-Ass Mads Mensah. "Die Stimmung ist gut, denn das Schlimmste scheint hinter uns zu liegen." Damit meinte der 30-jährige Däne das Verletzungspech der vergangenen Monate.

Am Sonnabend meldete sich Linkshänder Magnus Röd zurück - wenn auch nur für die Abwehr. Dank der Nachverpflichtungen von Teitur Einarsson, Julius Meyer-Siebert und Michael Müller hat der Kader nun wieder die volle Breite von 16 Spielern erreicht. Mit Franz Semper (Kreuzband-Teilabriss), Göran Sögard (Leisten-Beschwerden) und Lasse Möller (Knorpelschaden) gibt es aber weiterhin drei prominente Ausfälle.

