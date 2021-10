SG Flensburg-Handewitt: Mit Hamburger Rückenwind nach Kielce Stand: 11.10.2021 10:25 Uhr Keine Pause für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt: Drei Tage nach dem Bundesliga-Erfolg in Hamburg müssen die Schleswig-Holsteiner wieder in der Champions League ran. Es geht zum polnischen Meister Kielce.

von Jan Kirschner

Eine kleine Feier mit den Fans gehörte am Sonntag dazu: Der Sieg beim HSV Hamburg war für die zuletzt leidgeprüfte SG Flensburg-Handewitt Balsam auf die Seele. "Das war ein Sieg der Moral, der auch die Mentalität dieser Mannschaft verdeutlichte", sagte Trainer Maik Machulla mit einem Lächeln. Schnell wurde er wieder ernst: "Einen Tag können wir genießen. Mehr aber nicht, denn wir haben ein hammerhartes Programm vor uns." Bereits am Mittwoch um 20.45 Uhr tritt der deutsche Vize-Meister bei KS Vive Kielce an, dem Club des deutschen Nationaltorhüters Andreas Wolff.

Weitere Informationen Starke Flensburger melden sich mit Sieg beim HSV Hamburg zurück Der deutsche Handball-Vizemeister zeigte an der Elbe eine starke Leistung und siegte beim Aufsteiger am Ende überraschend deutlich. mehr

Im März gab es ein 31:28 in Kielce

Die Erinnerungen sind positiv. In Ostpolen machten die Flensburger Anfang März mit einem Erfolg den Gruppensieg klar. Jetzt erwischten sie in der europäischen Königsklasse einen Fehlstart und sind mit 1:5 Punkten als Achter Letzter der Staffel B. Torwart Benjamin Buric, der vor sieben Monaten mit 20 Paraden seinen Kasten förmlich vernagelt hatte, blieb vage: "Wir sind in einer Gruppe mit den besten Teams Europas - da kann man nur von Spiel zu Spiel denken." Erst recht aufgrund der großen Verletzungssorgen, die die SG plagen.

Erneut Verletzungssorgen um Semper

Es gibt praktisch kein Spiel ohne veränderte Personalien. In Hamburg fehlte Franz Semper, da er über Knieprobleme klagte. Ausgerechnet an dem Gelenk, an dem der Linkshänder gerade erst einen Kreuzbandriss auskuriert hatte. Er wird bei seinem Operateur in Leipzig durchgecheckt.

Dafür stellte sich der so wichtige Spielmacher Jim Gottfridsson in Hamburg trotz einer Fuß-Blessur in den Dienst der Mannschaft und lieferte, obwohl leicht humpelnd, einen starken Auftritt ab. Da mit Lasse Møller (Knorpelschaden), Gøran Søgard Johannessen (Leisten-Beschwerden) und Magnus Rød (Anriss der Patellasehne) weitere Rückraumspieler fehlen, bleibt die Besetzung in der zweiten Reihe der Flensburger weiterhin überschaubar.

Svan kann Rekord-Feldtorschütze werden

Angesichts der vielen personellen Sorgen wird fast unbemerkt ein "ewiger" Vereinsrekord angetastet. Kapitän Lasse Svan erzielte seit 2008 in 617 Pflichtspielen bislang 2.367 Feldtore für die SG. Vor ihm rangiert nur der dänische Landsmann Lars Christiansen, der es zwischen 1996 und 2010 auf 2.373 Feldtore in 626 Partien brachte und insgesamt 3.996 Treffer für Flensburg markiert hat.

Weitere Informationen Ergebnisse Handball-Champions-League, Gruppe B Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe B in der Handball-Champions-League. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 13.10.2021 | 23:03 Uhr