SG Flensburg-Handewitt: Aufbruchstimmung und Titelhoffnung

Stand: 15.04.2024 10:41 Uhr

Das Final Four um den DHB-Pokal dominierte der SC Magdeburg. Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt zeigten nach einem enttäuschenden Halbfinale am zweiten Tag aber ein anderes Gesicht und haben Hoffnungen, in dieser Saison doch noch einen Titel zu gewinnen.