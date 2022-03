Rehabilitation in der Champions League? Flensburg tritt in Barcelona an Stand: 08.03.2022 12:33 Uhr Das Achtelfinale der Handball-Champions-League hat die SG Flensburg-Handewitt bereits vor dem letzten Gruppenspiel erreicht. Mit einem Sieg beim favorisierten FC Barcelona könnten sich die Schleswig-Holsteiner aber noch vom sechsten auf den fünften Rang der Staffel B verbessern.

von Jan Kirschner

Am Donnerstag (18.45 Uhr) wird es für die SG in der katalonischen Metropole aber auch um Rehabilitation gehen. Die Flensburger blieben zuletzt wettbewerbsübergreifend vier Spiele ohne Sieg. "Wir wollen alles dafür tun, um dort zu gewinnen", sagte Torwart Kevin Möller, der von 2018 bis 2021 das "Barca"-Trikot trug. In Barcelona hängen die Trauben für die Flensburger alledings hoch, im legendären "Palau Blaugrana" konnten der deutsche Vizemeister noch nie gewinnen.

Schmäschke: "European League ist das neue Minimalziel"

Am vergangenen Sonntag setzte es in der Bundesliga in letzter Sekunde eine bittere Niederlage in Leipzig. "Wir müssen einige Dinge besprechen, einige Dinge verändern, aber es macht keinen Sinn, nicht mehr an die Mannschaft zu glauben", erklärte SG-Coach Maik Machulla. Dierk Schmäschke reagierte einigermaßen ernüchtert. "Wir müssen realistisch sein, die European League ist das neue Minimalziel", sagte der Geschäftsführer dem "Flensburger Tageblatt".

Gut möglich, dass die SG nach exakt einer Dekade ununterbrochener Teilnahme in der nächsten Saison nicht in der europäischen Königsklasse dabei sein wird. Zumindest ist die internationale Reise für diese Saison noch nicht beendet. Das jüngste Remis gegen den FC Porto war eines der besseren Sorte, löste angesichts der engen und unklaren Gesamtkonstellation in der Champions League zunächst aber viele Fragen aus. "Wir wissen nicht so genau, was dieses Ergebnis für uns bedeutet", meinte Machulla.

Achtelfinal-Teilnahme schon sicher

Inzwischen ist der Einzug ins Achtelfinale gesichert. Zunächst verlor Kontrahent Dinamo Bukarest gegen Paris, dann nahm die Europäische Handball-Föderation EHF für die nicht mehr durchführbaren Begegnungen des ukrainischen Meisters Motor Saporischschja einige Wertungen am grünen Tisch vor.

Im Achtelfinale, das zwischen Ende März und Anfang April ausgetragen wird, geht es für die SG gegen Montpellier HB oder Pick Szeged. In einem möglichen Viertelfinale würde es nicht zu einem schleswig-holsteinischen Landesderby gegen den THW Kiel kommen. Nach der Suspendierung des letzten Heimgegners HC Meshkov Brest erhielten die "Zebras" kampflos zwei Punkte und kletterten vorläufig auf Platz eins der Staffel A. Dort würde Kiel auch bleiben, falls Aalborg gegen Zagreb nicht gewinnen sollte.

In jedem Fall kann der Flensburger Erzrivale eine Runde überspringen und muss erst Mitte Mai zum Viertelfinale wieder international eingreifen. Als Gruppenerster würden sie wohl auf Veszprém treffen, als Zweiter drohen Gegner wie Paris, Kielce oder jenes Barcelona, das nun die SG erst einmal vor der Brust hat.

