Quarantäne-Bestimmungen: Flensburgs Spiel gegen Skopje fällt aus Stand: 09.02.2021 16:02 Uhr Das für diesen Donnerstag geplante Duell in der Handball-Champions-League zwischen der SG Flensburg-Handewitt und Vardar Skopje fällt aus. Grund sind die aktuellen Corona-Regeln für Reisende.

Knackpunkt ist das jüngste Auswärtsspiel der Nordmazedonier am vergangenen Donnerstag beim FC Porto. Portugal gilt aktuell wegen einer aggressiven Mutation des Coronavirus als Hochrisikogebiet. Deshalb müsste sich der Vardar-Tross nach der Einreise nach Deutschland zunächst 14 Tage in Quarantäne begeben. Das Innenministerium habe eine Ausnahmegenehmigung für das Handballspiel in Flensburg verweigert, teilte die SG mit. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Schmäschke: "Das macht es alles nicht einfacher"

"Meine Gefühlslage ist überhaupt nicht gut. Das macht es alles nicht einfacher. Wir müssen jetzt sehen, dass wir Lösungen finden, um möglichst die ausgefallenen Spiele nachzuholen", sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke dem NDR. "Wir haben uns bis vor kurzer Zeit noch voll auf Vardar vorbereitet. Wir haben uns auch darauf gefreut und wollten unsere Spitzenposition ausbauen."

Fällt auch das Spiel in Porto aus?

Nach der Prüfung des Falles durch das Flensburger Gesundheitsamt in Abstimmung mit dem Innenministerium des Landes bekommt die SG somit unfreiwillig nach dem freien Sonntag auch einen freien Donnerstag. Und weitere Absagen liegen in der Luft. "Wir werden in der nächsten Woche sicherlich das Problem auch in Porto haben, wo wir wahrscheinlich nicht hinreisen können", so Schmäschke. Die Partie ist für Donnerstag kommender Woche angesetzt.

