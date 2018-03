Stand: 04.03.2018 20:43 Uhr

Punkt in Paris - "Zebras" entkommen den Löwen von Christian Görtzen, NDR.de

Vor dem Anpfiff der Champions-League-Partie bei Paris Saint-Germain ging es für den deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel nur noch darum, ob es zum vierten oder fünften Rang in der Abschlusstabelle der Gruppe B reichen würde. Die bessere Platzierung glückte. Das Team von Trainer Alfred Gislason holte dank einer herausragenden kämpferischen Leistung in der zweiten Hälfte vor 3.300 Zuschauern ein 29:29 (11:16). Damit treffen die Schleswig-Holsteiner als Gruppenvierter auf den Fünften der Gruppe A, den ungarischen Club Pick Szeged. Bei einer Niederlage wären die Rhein-Neckar Löwen der Gegner gewesen. Erolgreichster Kieler in Paris war Marko Vujin mit elf Toren.

Die SG Flensburg-Handewitt hatte sich schon am Nachmittag durch 31:24 (15:11) bei Aalborg Handbold den dritten Rang in der Gruppe gesichert. Der große THW-Rivale bekommt es in der nächsten Runde mit dem schwedischen Meister IFK Kristianstad zu tun. Die Hinspiele finden in drei Wochen statt. Beide norddeutschen Vereine genießen im Rückspiel Heimrecht.

Kiel fehlerhaft, Paris konsequent

Paris Saint-Germain - THW Kiel 29:29 (16:11) Tore Paris: N. Karabatic 5, Remili 5, Keita 4, Sagosen 3, M. Hansen 2, L. Karabatic 2, Nahi 2, Nielsen 2, Stepancic 2, Abalo 1, Kounkoud 1

Tore Kiel: Vujin 11, Santos 5, Bilyk 4, Nilsson 4, Wiencek 3, S. Firnhaber 1, Zarabec 1

Schiedsrichter: Zigmars Sondors (Lettland)/Renars Licis (Lettland)

Zuschauer: 3.300

Strafminuten: 6 / 8

Disqualifikation: N. Karabatic (58./3. Zeitstrafe) / Wiencek (57./3. Zeitstrafe)

Die Hoffnung der personell geschwächten Kieler (Rene Toft Hansen, Rune Dahmke, Domagoj Duvnjak und Steffen Weinhold fehlten verletzungsbedingt, Christian Zeitz wegen eines Vertragsstreits) auf eine Überraschung beim großen Titelfavoriten erhielt früh einen enormen Dämpfer. Nach einem guten Beginn (2:2/10.) leisteten sich die Kieler im Spielaufbau einige Ungenauigkeiten - so etwa Lukas Nilsson, dessen Fauxpas die Gastgeber flugs mit einem Treffer zum 5:2 (12.) bestraften. Und da THW-Rechtsaußen Niclas Ekberg, der gerade seinen Vertrag bis 2021 verlängert hat, einen Siebenmeter an den Pfosten setzte und zu viele seiner Mitspieler Zeitstrafen erhielten, hieß es bald durch einen Treffer des Ex-Kielers Nikola Karabatic 3:8 (14.). Kurz darauf nahm bei den Norddeutschen Andreas Wolff den Platz zwischen den Pfosten ein, der dänische Keeper Nationaltorhüter Niklas Landin humpelte zur Ersatzbank. Die Kieler mühten sich sichtlich, doch es gelang ihnen nicht, den Rückstand deutlich zu verkürzen. Zur Pause lagen die "Zebras" mit 11:16 zurück.

"Zebras" nach der Pause grandios

Aufgegeben hatten sich die Norddeutschen aber noch lange nicht. Das zeigte sich zu Beginn der zweiten Hälfte. Kiel trumpfte jetzt stark auf und verkürzte durch Vujin auf 15:17 (35.). PSG-Trainer Noka Serdarusic nahm eine Auszeit und machte seinen Spielern auf Deutsch deutlich, dass wieder viel mehr von ihnen kommen müsse. Zunächst aber hielt der hervorragende Wolff einen Siebenmeter von Sander Sagosen (37.). Für Kiel bestand längst nicht mehr die Gefahr eines Debakels - in der vergangenen Saison hatte es an der Seine eine derbe 24:42-Pleite gegeben. Im Gegenteil: Patrick Wiencek verkürzte den Rückstand mit einem Wurf ins leere Tor auf 19:20 (42.), und Vujin erzielte kurz darauf per Siebenmeter tatsächlich den Ausgleich zum 20:20. Alles war drin für die Norddeutschen in der Schlussphase. 2:33 Minuten vor dem Ende wurde es beim Stand von 27:27 kniffelig. Wiencek erhielt die dritte Zeitstrafe - durch die anschließende Rote Karte war für ihn die Partie beendet. Raul Santos erzielte für Kiel das 29:28, Paris gelang durch Luc Abalo nur noch das 29:29. Damit waren die "Zebras" den Löwen entkommen.

