Stand: 02.12.2018 13:00 Uhr

Nordduell Hannover - THW Kiel jetzt live

Hannover-Burgdorf - THW Kiel jetzt live Das Nordduell in der Handball-Bundesliga jetzt live verfolgen. Moderation: Peter Carstens; Kommentator: Hendrik Deichmann.

Es ist schon etwas kurios: Nur drei Mal siegte die TSV Hannover-Burgdorf in ihrer Historie gegen den THW Kiel. Ausnahmslos fielen diese Erfolge in die vergangene Saison - zwei Mal in der Bundesliga, einmal im DHB-Pokal. Deshalb ist die Erwartungshaltung im Umfeld der Niedersachsen vor dem erneuten Duell (heute ab 13 Uhr live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) groß. Die 9.500 im Vorverkauf abgesetzten Tickets lassen auf ein ausverkauftes Haus schließen. Dennoch sind die Vorzeichen ganz andere als in der vergangenen Spielzeit, wie auch TSV-Kapitän Kai Häfner weiß: "Während wir uns zuletzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben, ist der THW Kiel derzeit vielleicht die stabilste Mannschaft in der Bundesliga. Nichtsdestotrotz spielen wir daheim und wollen so lange wie möglich dranbleiben - vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung."

Vor wenigen Monaten noch auf Augenhöhe

Noch im Sommer waren beide Nordvertreter Tabellennachbarn. Der THW als Fünfter und die Hannoveraner als Sechster zogen gemeinsam in den europäischen EHF-Cup ein. Doch inzwischen haben sich die Wege getrennt. Während die Niedersachsen ins untere Mittelfeld absackten, landeten die "Zebras" zuletzt elf Bundesliga-Siege in Folge und zählen wieder zum Kreis der heißen Meisterschaftsanwärter. "Wir sind breit aufgestellt. Man sieht, dass eine Mannschaft auf dem Feld steht, die ideal zusammen funktioniert", erklärte THW-Trainer Alfred Gislason. "Wenn man es mit den letzten Jahren vergleicht, haben wir derzeit natürlich viel Glück und müssen keine Verletzten beklagen."

THW in Bestbesetzung, "Recken" mit Ausfällen

In der Tat: Wie es aussieht, reisen die Kieler mit dem kompletten Kader nach Hannover. Die Hausherren hingegen müssen ein paar Abstriche machen, da mit Mait Patrail (Kreuzbandriss), Pavel Atman und Torge Johannsen (beide mit Wadenproblemen) weiterhin drei Akteure fehlen. Nach den jüngsten Enttäuschungen in der Bundesliga sorgte der Einzug in die Gruppenphase des EHF-Cups für Rückenwind. "Gegen Kiel zu spielen ist immer schwer, jetzt vielleicht sogar noch mehr", sagte TSV-Coach Carlos Ortega. "Aber meine Mannschaft wird hochmotiviert sein, zumal die Halle richtig voll sein wird." Das sieht auch Häfner so: "Wenn es Kiel zulässt, müssen wir da sein."

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 02.12.2018 | 13:00 Uhr