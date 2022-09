Niklas Landin: "THW Kiel wird immer mein Traumverein bleiben" Stand: 26.09.2022 12:00 Uhr Niklas Landin befindet sich in der Handball-Bundesliga auf Abschiedstour: Beim knappen 29:27 in Hannover zeigte sich der Weltklassekeeper wieder einmal von seiner besten Seite und lobte anschließend seinen designierten Nachfolger im Tor des THW Kiel.

"Er hat uns fast alleine gerettet", sagte der Däne im NDR Sportclub über Tomas Mrkva, der den zwischenzeitlich mit vier Toren im Rückstand gelegenen THW mit starken Paraden in der Schlussphase wieder zurückgebracht hatte. "Ich bin so glücklich, dass er so cool geblieben ist", zeigte sich Landin begeistert vom Tschechen, der in diesem Sommer zu den "Zebras" kam.

Abschied aus Kiel eine schwere Entscheidung

Die Nachfolge im THW-Tor scheint also geregelt, insofern blickt Landin etwas beruhigter auf seine Abschiedstournee in der Bundesliga. Am Ende der Saison kehrt der 33-Jährige zurück in seine Heimat, hat bei Aalborg Handbold einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Die Entscheidung sei ihm schwergefallen: "Es war kein schöner Moment, als ich ins Büro zu Geschäftsführer Viktor Szilagyi ging, um ihm das mitzuteilen."

"Den Meistertitel mit den Fans zu feiern - das wäre mein Traum zum Abschied." Niklas Landin

Der Wechsel habe aber vor allem familiäre Gründe gehabt, erklärte Landin, der THW habe aber absolutes Verständnis gezeigt: "Es gibt ein Leben neben dem Handballfeld." Die Familie sei oft zu kurz gekommen. Nicht nur in Zeiten des Lockdowns während der Corona-Pandemie, sondern beispielsweise auch im Liga-Alltag mit vielen späten nächtlichen Heimreisen von Auswärtsfahrten: "Das nimmt einen immer zweieinhalb Tage pro Woche 'raus."

Weniger Belastung in der dänischen Liga

Dänemark sei ein kleineres Land mit kürzeren Strecken, zudem gehe es in der Liga mit Hauptrunde und anschließenden Play-offs ein Stück weit gemütlicher zu: In der Bundesliga hingegen könne schon jeder einzelne Punktverlust entscheidend für die Meisterschaft sein.

Titelhamster Landin

Viele Spiele, viele Erfolge - Landin hat im Handball alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Zweimal wurde er mit Dänemark Weltmeister, einmal Olympiasieger, einmal Europameister.

Mit dem THW holte er zwei Meisterschaften und zweimal den DHB-Pokal, gewann dreimal den Supercup, zudem sowohl den EHF-Cup als auch die Champions League. 2019 und 2021 wurde er zum Welthandballer gekürt.

Traum-Abschied: Noch einmal Meister werden

Hat man nach so einer Trophäensammlung noch weitere Ziele? "Natürlich", so Landin: "Die Bundesliga bedeutet mir sehr viel. Den Meistertitel mit den Fans zu feiern - das wäre mein Traum zum Abschied."

Überhaupt werde er die Atmosphäe in den deutschen Handball-Arenen vermissen, erklärte der 33-Jährige. Und noch etwas - sagt zumdindest sein jüngerer Bruder Magnus, der weiter für die "Zebras" auf Torejagd geht: "Hier in Kiel wird man nicht auf der Straße angesprochen, hier ist man mehr anonym." Das werde in Aalborg kaum möglich sein.

