Stand: 14.10.2018 18:34 Uhr

Nächste "Königsklassen"-Pleite für Flensburg

Die SG Flensburg-Handewitt und die Handball-Champions-League: In dieser Saison ist es noch keine Liebesbeziehung. Der deutsche Meister musste am Sonntagabend in seinem fünften Gruppenspiel bereits seine dritte Niederlage hinnehmen. Beim weiter verlustpunktfreien ungarischen Titelträger SC Pick Szeged unterlagen die Schleswig-Holsteiner mit 28:30 (14:15). Erfolgreichste Werfer bei den Flensburgern waren Magnus Röd und Holger Glandorf mit je fünf Toren.

Zwischenzeitlicher Karlsson-Ausfall wiegt schwer

In einer auf beiden Seiten von erstaunlich vielen technischen Unzulänglichkeiten geprägten ersten Hälfte lag die SG von Beginn an in Rückstand. Die Magyaren um den früheren Bundesliga-Profi Joan Cañellas Reixach (HSV Hamburg, THW Kiel) waren abgeklärter und druckvoller aus dem Rückraum. Zudem spielte ihnen in die Karten, dass Abwehrchef Tobias Karlsson zwischenzeitlich wegen einer Nasenblessur nicht auf der Platte mitwirken konnte. Szeged zog auf 13:8 (23.) und 14:10 (27.) davon. Die Partie schien ihren erwarteten Gang zu nehmen. Doch in der Schlussphase kämpfte sich der Bundesligist dank einiger Paraden von Keeper Benjamin Burić und konzentrierter Tempogegenstöße zurück ins Spiel. Mit einem 4:0-Lauf gelang der Ausgleich zum 14:14 (29.). Zwar brachte Zsolt Balogh die Hausherren Sekunden vor der Pausensirene wieder in Front, dennoch konnten die Norddeutschen mit einem guten Gefühl in die Kabine gehen. Nicht nur wegen ihrer gezeigten Comeback-Qualitäten, sondern insbesondere auch wegen des bis dahin fahrigen Auftritts des Tabellenführers.

Rasche Entscheidung nach der Halbzeit

Pick Szeged - SG Flensburg-Handewitt 30:28 (15:14) Tore Pick Szeged: Sostaric 6, Banhidi 4, Bombac 4, Maqueda 4, Sigurmannsson 3/2, Balogh 2, Källman 2, Blazevic 1, Bodo 1, Canellas 1, Schitnikow 1, Sego 1

SG Flensburg-Handewitt: Glandorf 5, Röd 5, Zachariassen 4, Johannessen 3, Jöndal 3, Gottfridsson 2, Wanne 2, Golla 1, Hald 1, Jeppsson 1, Svan 1

Zuschauer: 3.200

Nach der Halbzeit bekam das Team von Trainer Maik Machulla vorerst keinen richtigen Zugriff mehr auf den gegnerischen Rückraum. Die Ungarn suchten immer wieder über die Mitte den Abschluss und trafen im Zentrum auf zu wenig Gegenwehr. Flensburgs Mittelblock war ohne Karlsson, der erst Mitte der zweiten Hälfte wieder mitwirkte, überfordert. Als Dean Bombac in der 46. Minute zum 25:19 traf, war die Vorentscheidung gefallen. Die SG konnte zwar noch auf zwei Tore verkürzen. Ernsthaft in Bedrängnis brachte der deutsche Meister die Osteuropäer jedoch nicht mehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 14.10.2018 | 15:09 Uhr