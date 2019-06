Stand: 10.06.2019 08:19 Uhr

Nachts in Flensburg: Party, Meisterschale und ein Lied

von Peer-Axel Kroeske

Zum dritten Mal nach 2004 und 2018 triumphiert die SG Flensburg-Handewitt und feiert die Deutsche Handballmeisterschaft. Aber nicht nur die Spieler sind im Partymodus, auch die Fans feiern euphorisch "ihr Team“. Am späten Abend füllt sich schnell das Deutsche Haus in Flensburg, mehr als 1.000 Menschen sind anfangs da. Partystimmung und Sprechchöre, zu denen Hallensprecher "Holzi" Holst immer wieder animiert. Alle hatten nachmittags das Spiel geguckt und den 27:24-Sieg beim Bergischen HC bejubelt. Jana hatte sich dafür extra von ihrer Arbeit in einem Grenzmarkt etwas früher frei genommen. "Das Schöne an der Mannschaft ist, dass es einfach ein Team mit Herz ist," schwärmt sie. "Ich war aufgeregt, habe die Minuten gezählt."

Tanz mit der Schale

Sie musste noch zittern, als der Bergische HC zwischendurch bis auf ein Tor herankam. Doch dann war der Saisonabschluss perfekt: "Uns hatte niemand auf der Rechnung," meinen viele Fans im Saal. Sie warten auf die Mannschaft, die mit dem Charterflieger aus Düsseldorf unterwegs ist.

Die Handballer landen abends in Sonderburg und machen sich zügig auf den Weg ins Deutsche Haus. Doch noch ist etwas Geduld gefragt - bei Fans und Spielern. Der Sonderzug mit rund 800 SG-Fans aus Düsseldorf ist noch nicht eingetroffen. Die Mannschaft will auf sie warten. Kurz vor 1 Uhr erreichen sie auch das Deutsche Haus, der Startschuss in einen Partymarathon. Die Schale blitzt kurz hinter dem Vorhang auf - dann geht es los. Ein Spieler nach dem anderen präsentiert sie.

Lasse Svan singt wieder dänisch

Was nun passiert, ist spontan und ungeordnet: Tobias Karlsson versucht, eine Ansprache zu halten und plaudert etwas schwer verständlich aus seinem Leben, findet aber nicht so recht den Abschluss. Lasse Svan singt ein spezielles dänisches Lied - nicht zum ersten Mal. Für die Fans ist das inzwischen Kult. Und als Trainer Maik Machulla das Mikro ergreift, machen seine Jungs im Hintergrund reichlich Quatsch. "Gut, dass ich sie auf dem Spielfeld besser im Griff habe," stellt er fest und nimmt die Meisterschale mit nach Hause. Die Party geht noch bis in die frühen Morgenstunden. Viel Zeit zum Ausruhen gibt es nicht. Ab 12 Uhr geht es weiter, dann will das Team auf dem Südermarkt mit Tausenden Fans weiterfeiern.

