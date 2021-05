Modellprojekt: HSV-Handballer wollen vor Publikum spielen Stand: 21.05.2021 11:21 Uhr Eine größere Veranstaltung mit Zuschauerinnen und Zuschauern - das hat es wegen der Corona-Pandemie schon länger nicht mehr gegeben in Hamburg. Doch in der kommenden Woche könnte es so weit sein, wenn der Handball Sportverein Hamburg grünes Licht für sein Modellprojekt erhält.

Monatelang haben sie nur vor ein paar trommelnden Vereinsmitarbeitern gespielt, am kommenden Freitag bei der Partie gegen den ThSV Eisenach dürfen die Hamburger Zweitliga-Handballer möglicherweise wieder 1.000 Fans in die große Barclaycard Arena lassen. Fans in der Halle wären eine willkommene Unterstützung für das Team von Trainer Torsten Jansen, das als Tabellenzweiter auf Aufstiegskurs ist. Noch hat die Senatskanzlei allerdings nicht abschließend entschieden - das soll im Laufe des Tages geschehen.

Die Innenbehörde hatte zuvor verärgert auf die verfrühte Pressemitteilung der Hanseaten reagiert. "Eine Genehmigung liegt derzeit nicht vor. Anderslautende Meldungen sind inhaltlich nicht zutreffend, voreilig und verabredungswidrig", sagte Pressesprecher Daniel Schaefer.

Aerosolverteilung wird gemessen

Das Hygienekonzept sieht unter anderem vor, dass alle Zuschauerinnen und Zuschauer einen negativen Corona-Test vorweisen, eine Maske tragen und in Hamburg gemeldet sein müssen. Wenn alles glatt geht, könnten im darauffolgenden Heimspiel gegen den ASV Hamm/Westfalen sogar 2.000 Besucherinnen und Besucher zugelassen werden. Je nach Inzidenzwert und Verlauf der Veranstaltung behält sich die Behörde allerdings auch vor, das Modellprojekt wieder abzubrechen. Wissenschaftlich begleitet wird es vom Fraunhofer-Institut, das unter anderem die Aerosolverteilung in der Arena misst - mit modifizierten Schaufensterpuppen.

AUDIO: Modellprojekt mit Zuschauern beim Handball (1 Min) Modellprojekt mit Zuschauern beim Handball (1 Min)

Weiteres Modellprojekt bei den Towers?

Und auch die Basketballer der Hamburg Towers planen ein Modellprojekt. Sie hoffen für ihr Play-off-Spiel am Pfingstmontag gegen Alba Berlin ebenfalls auf die Genehmigung für eine Fan-Rückkehr. In die Halle im Wilhelmsburger Inselpark sollen allerdings nur 200 Zuschauerinnen und Zuschauer kommen. Einen freien Verkauf der Tickets soll es nicht geben, bewerben dürfen sich lediglich Dauerkartenbesitzer mit Erstwohnsitz in Hamburg. Zudem sind PCR-Tests, Masken und "Luca-App" verpflichtend.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr 30 Min Aufstieg und Fall des HSV Handball Von der Champions League in die Vierte Liga und zurück: "Toto" Jansen, "Jogi" Bitter und Martin Schwalb erinnern sich an die besten und traurigsten Momente. 30 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.05.2021 | 07:00 Uhr