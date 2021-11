Mit Taktik per Video-Schalte: Flensburg-Handewitt in Saporoschje Stand: 30.11.2021 08:39 Uhr Nach drei Siegen in Folge hat sich die Lage für die SG Flensburg-Handewitt in der Gruppe B der Handball-Champions-League entspannt. Das Achtelfinale ist wieder ein realistisches Ziel - erst recht, wenn am Mittwoch (18.45 Uhr) ein Sieg beim HC Motor Saporoschje gelingen sollte.

von Jan Kirschner

Der Rahmen für diese Aufgabe ist aber nicht nur wegen der weiten Reise in den Osten der Ukraine alles andere als Routine. Die Nordlichter müssen auf insgesamt sechs Spieler und auf ihr Trainer-Team verzichten. Per Video-Nachricht meldeten sich Chefcoach Maik Machulla und sein Assistent Mark Bult am Sonntag, kurz vor dem Anpfiff der Bundesliga-Partie gegen Wetzlar, bei den Fans. Sie halten den Kontakt, können wegen einer Corona-Infektion derzeit nicht auf der Trainerbank sitzen.

"Eine solche Situation hatten wir noch nie", staunt selbst der 38-jährige Kapitän Lasse Svan. "Wir verwenden aktuell dasselbe Rezept wie in den letzten beiden Jahren: Wir beschäftigen uns nur mit den Dingen, die wir beeinflussen können, um keine Energie zu verschwenden für Dinge, die wir nicht beeinflussen können."

Nachwuchstrainer Jacobsen vertritt wieder Machulla

In der Tat scheinen sich die Flensburger mit der ungewöhnlichen Situation gut zu arrangieren. Trotz aller Widrigkeiten rangen sie am Sonntag Wetzlar nieder und landeten am Donnerstag in Bukarest sogar einen ebenso glatten wie richtungsweisenden Sieg. Auch in Saporoschje wird Nachwuchstrainer Michael Jacobsen wieder interimsmäßig an der Seitenlinie stehen – unterstützt vom designierten Geschäftsführer Holger Glandorf und Athletiktrainer Michael Döring.

Weitere Informationen Ergebnisse Handball-Champions-League, Gruppe B Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe B in der Handball-Champions-League. mehr

Machulla und Bult analysieren die Gegner zu Hause, geben per Video-Konferenz die Taktik aus, füttern Jacobsen mit schier unzähligen Tipps und verfolgen die Spiele am Fernseher. "Es ist trotzdem alles extrem schwierig, da man den Jungs nicht in die Augen schauen und nicht fühlen kann, wie sie drauf sind", beschreibt Machulla die Situation.

SG wieder mit Norweger Sögard

Einen Lichtblick gab es an der Personalfront. Das norwegische Rückraum-Ass Göran Sögard scheint seine Adduktoren-Probleme auskuriert zu haben. Er stand am Sonntag erstmals seit fünf Monaten wieder auf dem Spielfeld. Ein Comeback, das den Optimismus nährt, Saporoschje nach dem 34:27 vor einigen Wochen ein zweites Mal zu schlagen.

"Wir müssen dieses Spiel so angehen wie jedes andere", fordert Linksaußen Emil Jakobsen. "Wir müssen unser bestes Niveau aufrufen, da Saporoschje ein sehr erfahrenes Team hat, das zu Hause gegen jeden Gegner gewinnen kann."

Weitere Informationen Flensburg-Handewitt trotzt Ausfällen und siegt in Bukarest Verletzungen und positive Corona-Tests konnten die SG-Handballer in der Champions League nicht stoppen. Der Aufwärtstrend hält an. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 01.12.2021 | 23:03 Uhr