Mit Fritz auf der Bank: Flensburg-Handewitt siegt klar in Lemgo Stand: 30.05.2021 17:34 Uhr Das Comeback von Henning Fritz auf dem Spielfeld blieb zwar aus, doch Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt kam beim TBV Lemgo auch so zu einem souveränen 33:22 (18:14). Die SG hält weiter Kontakt zum Spitzenreiter THW Kiel.

von Christian Görtzen

An der Haarfarbe war zu erkennen, dass sich im Team der SG Flensburg-Handewitt ein Akteur eher älteren Semesters befand. Doch abgesehen von seinen grauen Strähnen deutete nichts darauf hin, dass da jemand ganze neun Jahre nach dem Karriereende im Alter von 46 Jahren (!) wieder zurück auf der Bundesliga-Bühne war. Fritz machte mit der Nummer 16 auf seinem roten Torhüter-Trikot einen immens fitten Eindruck. Zum Einsatz kam der langjährige Rückhalt des großen Rivalen THW Kiel in seinem ersten Einsatz für die SG noch nicht. Aber der Welthandballer von 2004, der zuletzt als TV-Experte gearbeitet hatte und der von der SG als Ersatz für den verletzten Benjamin Buric (Muskelteilriss) verpflichtet worden war, brachte sich als tippgebender Unterstützer für Keeper Torbjörn Bergerud ein.

Für Fritz und seine Teamkollegen war es in Lemgo eine entspannte Angelegenheit. Durch den eigenen Erfolg und den Heimsieg des THW Kiel gegen TuSEM Essen hat sich am 32. Spieltag an der Tabellenspitze am Abstand nichts verändert. Kiel liegt jetzt mit 59:5 Punkten vorne, Flensburg folgt dahinter mit 56:6 Zählern.

Gelungener Auftakt der Flensburger

Den Flensburgern gelang in Ostwestfalen ein starker Start in die Partie. Sie wirkten spürbar wacher und frischer als noch am Donnerstag im Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen (26:26). Die 6-0-Deckung agierte sehr beweglich und stiebitzte den Gastgebern mehrmals den Ball. Und da die Tempo-Gegenstöße - vor allem durch die Außen Marius Steinhauser und Hampus Wanne - konsequent abgeschlossen wurden, führte die SG nach einer Viertelstunde mit 11:5.

Fritz als Tippgeber für Bergerud

Allerdings lief es so nicht weiter für die Norddeutschen. Sie boten dem TBV nun mehr Lücken in der Deckung, und vorne scheiterten sie mehrmals am erst 20 Jahre alten Lemgoer Torhüter Finn Zecher. So waren es zur Pause mit einem 18:14 nur noch vier Tore Vorsprung. Auf der Torhüter-Position gab es für Machulla keinen Anlass zu einem Wechsel, da Bergerud sehr gut hielt. Fritz agierte nur aus der Rolle des Beobachters heraus. Er tauschte sich in den Auszeiten mit dem Norweger aus, schilderte ihm seine Eindrücke.

TBV Lemgo Lippe - SG Flensburg-Handewitt 22:33 (14:18) Tore TBV Lemgo Lippe: Cederholm 5, Elisson 5/5, Carlsbogard 3, Baijens 2, Reimann 2, Timm 2, Guardiola Villaplana 1, Schagen 1, Simak 1

SG Flensburg-Handewitt: Wanne 7/3, Gottfridsson 6, Larsen 6, Steinhauser 5, Hald 4, Röd 4, Golla 1

SG macht nach der Pause schnell alles klar

Von seinem Platz auf der Ersatzbank sah der Weltmeister von 2007 zu Beginn des zweiten Abschnitts eine ganz starke Phase seines Teams. Flensburg aierte nun im Stile einer Spitzenmannschaft, die jede Schwäche des Gegners gnadenlos bestraft. Und so wuchs der Vorsprung des Meisterschaftsanwärters kontinuierlich - Magnus Röd erzielte das 27:16 (41.). Die Partie war damit schon weit vor der Schlusssirene praktisch entschieden. Und damit war eigentlich auch alles für das aktive Comeback des "alten Fritz" auf den Weg gebracht worden. Dieses aber blieb aus. Die nächste Chance dafür: am Mittwoch, im Heimspiel gegen den SC Magdeburg.