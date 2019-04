Stand: 04.04.2019 12:06 Uhr

Magdeburg will den Pokal - "Recken" nur Außenseiter von Jan Kirschner, NDR.de

Vor elf Monaten erlebte die TSV Hannover-Burgdorf erstmals das Final Four, überstand das Halbfinale souverän, um erst im Finale an den Rhein-Neckar Löwen zu scheitern. Jetzt sind die Handballer aus Niedersachsen zum zweiten Mal in Hamburg dabei. Eine Bestätigung des Vorjahreserfolgs möchte man meinen, doch vor dem Halbfinale am Sonnabend (15.50 Uhr/live im Ersten) gegen den SC Magdeburg stehen die Vorzeichen ganz anders als 2018. Damals tummelten sich die "Recken" in der erweiterten Bundesliga-Spitze, jetzt behaupteten sie sich zwar im Achtel- und Viertelfinale des DHB-Pokals gegen die Erstliga-Kontrahenten TBV Lemgo und HC Erlangen relativ sicher, erlebten in der Liga aber eine Berg- und Talfahrt und den Absturz ins untere Mittelfeld.

Viele Blessuren von Leistungsträgern prägen bislang die Saison. Es überrascht deshalb nicht, dass die Erwartungen bescheiden sind. "Wir wollen in diesem elitären Feld für eine kleine Überraschung sorgen", sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen.

"Recken" Hannover mit großen Verletzungssorgen

Spielplan Sonnabend, 6. April:

TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg (15.50 Uhr/live im Ersten)

THW Kiel - Füchse Berlin (18.30 Uhr)

Sonntag, 7. April:

Finale (15.10 Uhr/live im Ersten)

Zu allem Überfluss schlug das Verletzungspech aktuell wieder zu. Während der Dauerverletzte Mait Patrail (Kreuzbandriss) schon seit Monaten fehlt, zogen sich zwei weitere Stützen der Mannschaft am Sonntag bei der verpatzten "Generalprobe" gegen Wetzlar einen Muskelfaserriss zu. Kreisläufer und Abwehrsäule Ilija Brozovic klagte über Schmerzen an der linken Wade, Linksaußen Cristian Ugalde plagt die Muskulatur im rechten Oberschenkel. Der aufgerückte Nachwuchsmann Vincent Büchner stauchte sich das Kniegelenk. Womöglich gibt Linksaußen-Routinier Lars Lehnhoff, der längere Zeit Beschwerden an der Patellasehne hatte, sein Comeback. Das Urgestein, das seit anderthalb Jahrzehnten für die TSV spielt, wird ab Sommer keinen Platz mehr im Kader finden. So oder so steht für Christophersen fest: "Wir müssen uns in den kommenden Tagen taktische Kniffe einfallen lassen, um auf diese Ausfälle entsprechend reagieren zu können. Die Aufgabe gegen den SC Magdeburg ist dadurch noch schwieriger geworden."

SCM-Coach Green: "Wollen den Pott holen"

Ohnehin strotz der Kontrahent aus Sachsen-Anhalt derzeit vor Selbstvertrauen. Der SCM schlug in den vergangenen Wochen sowohl den THW Kiel als auch die SG Flensburg-Handewitt, die beiden Top-Teams der Bundesliga, und gilt für manchen Experten sogar als heißester Kandidat auf den Pokalsieg. "Der SCM ist im ersten Halbfinale der klare Favorit und für mich auch der erste Anwärter auf den Titel", sagte Flensburgs Coach Maik Machulla NDR.de. "Für uns gibt es nur ein Ziel, wir wollen das Ding holen", erklärte SCM-Coach Jannick Green selbstbewusst. In der Bundesliga-Hinrunde distanzierten die Magdeburger Hannover glatt mit 34:23. Vielleicht hilft ja ein rosafarbenes Sondertrikot, das die "Recken" am Sonntag als Endrunden-Outfit vorstellten. Viele Fans hielten es allerdings für einen vorgezogenen Aprilscherz. 1.200 "Recken"-Anhänger reisen mit an die Elbe. Vielleicht heißt esaberschon am Sonnabend nach dem Abpfiff: Außer Spesen nichts gewesen. Immerhin hat die TSV für die Teilnahme am Final Four bereits eine Prämie von 90.000 Euro in der Tasche.

