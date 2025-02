Los geht's! Der neue SG-Trainer Pajović spürt das Kribbeln Stand: 06.02.2025 08:24 Uhr Nur wenige Tage nach der Handball-WM wird es für die SG Flensburg-Handewitt wieder ernst. Unter dem neuen Trainer Aleš Pajović startet das Team am Sonntag beim HC Erlangen in die Bundesliga-Rückrunde. Aber eigentlich geht es für den Slowenen und seine Mannschaft gleich Schlag auf Schlag.

Einmal Erlangen und zweimal Gummersbach - und das innerhalb von nur sieben Tagen. So lautet das Startprogramm für den neuen SG-Trainer Pajović, der bei aller Terminhatz schon voller Vorfreude darauf ist, mit seinem Team loslegen zu dürfen. Er setzt dabei insbesondere darauf, dass der WM-Triumph der Dänen einen Schub für die Flensburger Mannschaft bringt. Schließlich standen gleich sieben SG-Profis im Kader des nunmehr viermaligen Weltmeisters Dänemark.

"Ich muss schon sagen, ich war ein bisschen nervös." SG-Trainer Aleš Pajović

"Ich hoffe, sie bringen diese Leistung von der WM jetzt auch mit nach Flensburg. Die Jungs sind alle gesund, es gibt keine Verletzungen, das ist sehr wichtig. Da können wir maximal starten", sagte Pajović, der bei der WM noch Österreich trainiert hatte.

Am Mittwoch nun war sein erster Arbeitstag in Flensburg. "Ich muss schon sagen, ich war ein bisschen nervös. Aber das ist normal. Das ist so wie vor einem wichtigen Spiel. Aber dann beim Pfiff, mit dem das Training begann, war alles gut", sagte Pajović. Dass seine Handschrift schon beim Bundesliga-Rückrundenstart am Sonntag (16.30 Uhr) beim HC Erlangen zu lesen sein wird, glaubt der Slowene allerdings nicht.

Pajović will in Flensburg auf bestehendem System aufbauen

"In dieser kurzen Zeit mit drei, vier Trainingseinheiten etwas zu ändern, das wird schwer. Das wird dann Schritt für Schritt kommen. Und Flensburg hat ja schon ein System, und von dem aus müssen wir weiter aufbauen", sagte der 46-Jährige im Interview mit dem NDR. "In den nächsten Tagen werden viele individuelle Gespräche und Gruppengespräche folgen. Und dann auch mit der ganzen Mannschaft, und dann können wir schauen, in welche Richtung es geht."

SG-Kapitän Johannes Golla ist zuversichtlich, dass es in der Bundesliga-Tabelle wie erhofft nach oben geht und in der European League aus der Hauptrunde direkt ins Viertelfinale. "Der erste Eindruck, menschlich, ist sehr positiv. Ich freue mich auf die nächsten Wochen, auf ein gemeinsames Kennenlernen und das Erfahren, wie seine Philosophie ist."

Gummersbach in European League und Bundesliga

Dem Spiel am Sonntag beim HC Erlangen folgt am Dienstag das Hauptrundenspiel in der European League beim VfL Gummersbach, bevor es dann nur vier Tage später mit den Oberbergischen in der Bundesliga ein schnelles Wiedersehen gibt, dann aber in Flensburg.

Die SG geht mit 24:10 Punkten von Tabellenplatz fünf aus in die Rückrunde. Der Rückstand auf Spitzenreiter MT Melsungen beträgt zwar bereits sechs Zähler, auf die zweitplatzierten Füchse Berlin sind es dagegen aber nur zwei. Und dieser Rang würde am Ende der Saison zur Teilnahme an der Champions League berechtigen - dem großen Ziel der SG. Aber auch jenes des THW Kiel, der ebenfalls mit 26:8 Punkten aktuell Dritter ist und am Sonnabend (20.30 Uhr) den SC Magdeburg empfängt.

SG-Trainer Pajović: "Mit solch einer Mannschaft, wie wir sie haben, müssen die Ziele hoch sein. Und auch in der European League ist für uns alles möglich." Beim Titelverteidiger unterschrieb der Slowene als Nachfolger des Dänen Nicolej Krickau einen bis 2027 gültigen Vertrag. Bis zum Ende dieser Saison wird Pajović die österreichische Nationalmannschaft weiter in Doppelfunktion trainieren.

Pajovic für drei Monate beim THW Kiel

Der ehemalige linke Rückraumspieler hat in seiner Profi-Karriere für drei deutsche Bundesligisten gespielt. Zunächst für Flensburgs ewigen Rivalen THW Kiel. Als Reaktion auf die Verletzungen von Nikola Karabatic und Filip Jicha liehen die Kieler Anfang Oktober 2007 den 1,98-Meter-Hünen vom spanischen Club BM Ciudad Real bis Jahresende aus. Zudem spielte der Slowene von 2011 an noch für den SC Magdeburg und den TuS N-Lübbecke.

Pajović gewann mit BM Ciudad Real dreimal die Champions League und übernahm 2019 als Trainer das österreichische Nationalteam. Platz acht bei der EM 2024 in Deutschland ist bislang dessen beste internationale Platzierung. Bei der gerade beendeten Weltmeisterschaft schieden die Österreicher in der Hauptrunde aus.

"Wir müssen das Vergangene hinter uns lassen." Ales Pajovic

Bei seiner Präsentation in Flensburg vor einer Woche hatte der 46-Jährige gesagt, dass die SG zu trainieren eine Chance sei, die man so schnell nicht wiederbekomme. "Ich habe mir viele Spiele der SG angeschaut und sehe noch Luft nach oben. Wir haben hier eine Top-Mannschaft mit einem großen Potenzial. Mit so einem Team muss es das Ziel sein, oben mitzuspielen", sagte Pajović. "Wir müssen das Vergangene hinter uns lassen und jetzt gemeinsam nach vorne schauen. Wir haben hier tolle Charaktere im Verein und ich möchte den gesamten Kader nutzen, um die SG weiterzuentwickeln."

