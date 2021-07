Kiel zum Bundesliga-Auftakt gegen Balingen - Flensburg in Minden Stand: 30.07.2021 15:14 Uhr Die Handball-Bundesliga (HBL) hat am Freitag den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht. Die Fans der Erzrivalen THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt brauchen nicht lange auf das Derby zu warten: Es findet bereits am dritten Spieltag statt.

Zum Auftakt der neuen Runde am 8. September haben Meister Kiel und "Vize" Flensburg aber vorerst vermeintlich leichtere Aufgaben zu lösen. Der THW empfängt zu Hause Balingen-Weilstetten, die SG tritt auswärts bei GWD Minden an (Anwurf jeweils um 19.05 Uhr). Weitaus "dickere Brocken" haben die TSV Hannover-Burgdorf und der Handball Sport Verein Hamburg aus dem Weg zu räumen. Die "Recken" duellieren sich am 9. September mit den Rhein-Neckar Löwen, Aufsteiger HSVH trifft auf FA Göppingen.

NDR überträgt Landesderby live

Der zweite Spieltag steht bereits am 11./12. September an. Dort empfängt Flensburg den HC Erlangen und der THW spielt in Melsungen, bevor sich die schleswig-holsteinischen Landesrivalen am 19. September (13.40 Uhr) in Kiel gegenüberstehen.

Der NDR Sportclub überträgt das ewig junge Duell live im Fernsehen und hier bei NDR.de.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle der Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 30.07.2021 | 23:03 Uhr